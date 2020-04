Oudste inwoner van Poperinge ‘oma Jeanneke’ (103) is overleden Laurie Bailliu

22 april 2020

15u27 1 Poperinge ‘Oma Jeanneke’, de oudste inwoner van Poperinge, is overleden. Ze vierde op 28 maart nog haar 103de verjaardag in Huize Proventier. “Ze kreeg een longontsteking en was verzwakt. Zeker geen corona”, zegt kleindochter Nathalie Dewachter.

De oudste inwoner van Poperinge, Jeanne Derycke, vierde op 28 maart haar 103de verjaardag in Huize Proventier. Jeanne overleed dinsdag 21 april om 19 uur. “Haar 103de verjaardag heeft ze bewust meegemaakt met een mooi feest van Huize Proventier. Met muziek en lekker eten”, zegt kleindochter Nathalie Dewachter (50). Door de coronacrisis kon Jeanne haar verjaardag niet vieren met haar familie. De familie riep op om oma Jeanneke verjaardagskaartjes te sturen.

“De kaartjes stroomden binnen en daarvoor willen we zeker iedereen bedanken. Oma was moe en verzwakt. Ze kreeg een longontsteking, zeker geen corona. Ze werd getest en de test was negatief. Een week geleden wilde ze niet meer eten, dus het was genoeg geweest. Dinsdagavond heeft ze haar laatste zucht gegeven, omringd door de liefde van haar drie dochters, dus ze was niet alleen. Als familie willen we Huize Proventier bedanken voor de perfecte verzorging van oma”, benadrukt Nathalie. “Ze werd heel goed opgevangen door het personeel van Huize Proventier, maar ik denk dat ze toch haar kinderen miste. Als we gingen buiten zwaaien, deed ze met haar hand teken dat we moesten komen. Ze miste haar dochters die heel veel bij haar waren en vooral tante Sonia die altijd bij haar mama was.”

Kappersbloed

Jeanne werd geboren en getogen in Poperinge. Ze was getrouwd met Georges Clabau en hij was kapper. “Ze heeft opa altijd geholpen in het kapsalon. Opa is 41 jaar geleden gestorven, op z’n 63ste. Oma was dus al heel lang weduwe. Samen kregen ze drie dochters: Josiane, Sonia en Rita. Het kappersbloed zit in de familie, want de dochters werden ook kapster. Ook mijn neef en ik kozen voor het mooie beroep. Oma had 5 kleinkinderen, tien achterkleinkinderen en drie achterachterkleinkinderen. Bijna vijf jaar geleden verhuisde Jeanne naar Huize Proventier.

Afscheidsplechtigheid

“Het is altijd moeilijk om iemand te verliezen, maar we zijn dankbaar dat ze zo lang bij ons is geweest. In deze coronaperiode is het afscheid anders, maar we willen wel een plechtigheid in de kerk. Helaas zullen maar vijftien personen aanwezig mogen zijn. Ze zal een mooie dienst krijgen, die ze gewild heeft, maar spijtig genoeg zullen veel familie en vrienden niet mogen aanwezig zijn. Oma zullen we herinneren als een prachtige fiere lieve dame, die veel mensen liefhad en enorm veel liefde gegeven heeft en ook graag gezien was bij de mensen. Ze was echt een familiemens.”