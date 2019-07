Orgelconcert van Slovaakse Monica Melcova in Sint-Martinuskerk LBR

30 juli 2019

18u57 0 Poperinge De Slovaakse Monica Melcova is op vrijdag 2 augustus te gast in de Sint-Martinuskerk van Haringe voor een orgelconcert.

Monica Melcova is van Slovaakse origine en studeerde orgel aan de Universiteit van Wenen en nadien aan het Conservatoire Nationale Supérieure de Musique et de Danse de Paris. Aan het Conservatorium van Lyon vervolmaakte ze zich in de improvisatiekunst. Ze won meerdere prijzen op orgelconcoursen in Brugge en Zilina. Ze won de speciale prijs op de Unescowedstrijd van Lissabon. In 2002 was ze een jaar organist in residentie van de Kitara Concert Hall in Sapporo in Japan. Monica Melcova is professor improvisatie aan het Hoger Conservatorium MUSIKENE in San Sebastian. Ze brengt werken van Aguilera de Heredia, Correa de Arauxo, John Bull, William Byrd, Scarlatti en improvisaties mee naar Haringe. Het concert start om 20 uur in de Sint-Martinuskerk in Haringe. Een toegangskaart voor het concert kost in voorverkoop 8 euro en 10 euro aan de deur.