Organisatie Vierdaagse verdeelt 1.500 euro over twee goede doelen GUS

05 juni 2019

13u52 3 Poperinge Elk jaar steunt de Vierdaagse van de IJzer een aantal organisaties uit de streek. Poperinge koos voor het dagcentrum De Keper en welzijnsschakel Albatros, die elk 750 euro krijgen.

In het dagcentrum De Keper in Poperinge zijn gezinnen in moeilijkheden welkom voor de nodige begeleiding zodat ze hun leven opnieuw op het juiste spoor kunnen zetten. Bij Albatros, ook in Poperinge gevestigd, wordt gewerkt aan de integratie van erkende vluchtelingen en vreemdelingen.