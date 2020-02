Orde van Mamboetjes stelt prinsen en prinsessen met een beperking aan LBR

11 februari 2020

16u24 0 Poperinge De Orde van de Mamboetjes heeft opnieuw zijn prinsen en prinsessen met een beperking gekozen. De verkiezing werd dit jaar voor de tiende keer georganiseerd.

In zaal Maeke Blyde in Poperinge werd de verkiezing prinsen en prinsessen met een beperking voor de tiende keer georganiseerd door de Orde van de Mamboetjes. “Als carnavalsvereniging viel het ons destijds op dat er weinig verkiezingen zijn voor mensen met een beperking. Bij Westhoek Vrije tijd Anders hebben we toen geïnformeerd of er interesse zou zijn om zo’n verkiezingen te organiseren. Ondertussen zetten we de organisatie alleen verder”, vertelt Lies Soenen van de Orde van de Mamboetjes. “Onze nieuwe jeugdprins is Taggart Vandamme en onze junior prinses is Elke Lamerant. Djozy Ryckeghem werd verkozen tot prinses en Jurgen Vandamme tot prins. Nadia Vandecasteele is prinses Derde Leeftijd en Freddy Vitse prins Derde Leeftijd.”

Volgend jaar wordt de verkiezing voor mensen met een beperking opnieuw georganiseerd op 13 februari.