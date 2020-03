Optiek Dejonghe sluit tijdelijk de deuren door coronavirus: “Meter afstand houden is onmogelijk” Laurie Bailliu

16u50 0 Poperinge Optiek Dejonghe uit Poperinge sluit zelf de deuren. “In ons beroep is het onmogelijk minstens een meter afstand te houden met onze klanten, zoals wordt voorgeschreven. We kunnen natuurlijk wel hygiënemaatregelen nemen, maar dat alleen volstaat niet”, zegt zaakvoerder Frederik van Optiek Dejonghe.

“Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen en we kunnen toch stellen dat we in zo’n periode zitten. Een periode waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Een periode waarin winst maken niet mag voorgaan op het algemeen belang. Een periode waarin de horeca verplicht moet sluiten, maar de rest gewoon verder mag doen, terwijl er in die winkels ook veel volk komt? Een periode waarin veel mensen denken dat ze zelf niet getroffen zullen worden door het virus omdat ze niet tot de risicogroep behoren. Een periode waarin virologen en professoren oproepen om sociale contacten te minimaliseren”, zegt zaakvoerder Frederik van Optiek Dejonghe.

Financieel zware dobber

“In ons beroep is het onmogelijk minstens een meter afstand te houden met onze klanten, zoals wordt voorgeschreven. We kunnen natuurlijk maatregelen nemen wat betreft hygiëne, maar dit alleen volstaat niet om alles op een veilige manier te laten verlopen. Elk sociaal contact houdt een potentiële overdracht van het virus in. We hebben daarom besloten voorlopig de winkel te sluiten tot en met 6 april, tenzij er anders beslist wordt door de regering of een langere periode zich opdringt. We zijn ervan overtuigd dat dit de enige goede maatregel is, die elke ondernemer trouwens zou moeten invoeren om het virus zo snel mogelijk uit te roeien. Maar we beseffen dat het voor ons financieel een zware dobber zal worden gezien de vele investeringen die we onlangs gedaan hebben.”

Noodgevallen

Voor noodgevallen, zoals een kapotte bril, is Optiek Dejonghe bereikbaar op 057/33.52.47. Lenzen bestellen kan via info@optiekdejonghe.be met vermelding van naam en adres. De lenzen worden aan huis geleverd of met de post opgestuurd. Afspraak voor of probleem met hoorapparaat? Een medewerker zal contact opnemen om een nieuwe afspraak vast te leggen.