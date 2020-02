Optiek Dejonghe is ‘Opticien voor de Wereld’ Laurie Bailliu

Poperinge Optiek Dejonghe uit Poperinge is 'Opticien voor de Wereld'. De optiekzaak ontvangt het label van Licht voor de Wereld.

“Meer dan twintig jaar geleden studeerde ik af als opticien en ondertussen ben ik zeven jaar zelfstandig. Wij steunen Licht voor de Wereld omdat slecht zien voor niemand leuk is”, zegt zaakvoerder Frederik van Optiek Dejonghe. “We vinden het belangrijk ons steentje bij te dragen voor diegenen die het niet altijd even makkelijk hebben. Dat doen we lokaal, maar wensen we nu ook te doen via dit project. Het geeft een goed gevoel als je mensen kan helpen en goed zien is geen luxe. Het is een basisbehoefte. We zijn dan ook blij op deze manier de kinderen te kunnen voorzien van een goed zicht.”

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben een vorm van vermijdbare blindheid en slechts tien procent van de kinderen met een beperking gaat naar school. De Belgische ngo Licht voor de Wereld strijdt al meer dan twintig jaar tegen deze onrechtvaardige situatie. Samen met lokale partners in Congo, Rwanda en Tanzania, maken ze oogzorg toegankelijk voor de allerarmste mensen. Het label ‘Opticien voor de Wereld’ geeft opticiens de kans om het zicht van duizenden slechtziende en blinde kinderen in Congo, Rwanda en Tanzania te optimaliseren en te beschermen. Om het label ‘Opticien voor de Wereld’ te behalen, engageert de optiekzaak zich om Licht voor de Wereld financieel te ondersteunen. De bijdrage laat een lokale oogarts in een van de projecten toe om twee kindercataractoperaties uit te voeren en het nodige medische materiaal aan te kopen.