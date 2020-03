Oproep Reningelstenaar laat ook klokken luiden in Oostende Laurie Bailliu

22 maart 2020

11u13 0 Poperinge Michiel Gauquie uit Reningelst lanceerde afgelopen week de oproep om elke avond om 20 uur de klokken te luiden in elke kerk. Als teken van steun en verbonden in deze coronacrisis. Poperinge, Heuvelland en Ieper steunden zijn initiatief. Ook Oostende, Lichtervelde, Wervik en Vleteren sluiten zich aan bij zijn initiatief.

“Ik zou het tof vinden dat de klokken in de kerk elke avond om 20 uur samen zouden luiden. Zoveel mensen zitten alleen thuis. De eenzaamheid die sommigen ervaren valt niet te onderschatten. Het lijkt me een mooi signaal van verbondenheid om dagelijks de klokken te laten luiden op hetzelfde moment. Als we allen samen die klanken van verbondenheid horen, weten we dat we aan elkaar denken. Het kan ook een teken van steun zijn voor onze zorgverleners”, zei Michiel Gauquie over zijn initiatief. In Poperinge, Heuvelland en Ieper hoor je de klokken luiden als blijk van waardering voor alle artsen en verpleegkundigen, mensen in de zorgsector en iedereen die zich inzet in deze hectische tijden.

“Nu laten ook Wervik, Lichtervelde, Vleteren en Oostende ook hun klokken luiden. Ik vind het echt fantastisch”, zegt Michiel. “We moeten het geluk zien in de kleine dingen voor het moment en ik denk dat dit een klein gelukje is voor veel mensen. De klokken laten luiden als teken van verbondenheid en dankbaarheid, het kan overal. Ik krijg veel filmpjes van mensen die buiten staan om de klokken te horen of mensen, maar ook tal van berichtjes dat mensen het een warm initiatief vinden. Zo kreeg ik onder andere een filmpje door van een inwoner uit Abele. at doet deugd.” Dat filmpje kan je hieronder bekijken.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.