Oppositie vraagt snellere aanpak van de Weeuwhofsite LBR

26 november 2019

18u52 0 Poperinge Raadslid Johan Lefever (Open VLD) drong aan bij het stadsbestuur om de Weeuwhofsite vlugger aan te pakken.

“Persoonlijk vind ik dat het bestuur ‘te lang talmt’ over de aanpak van de ‘weeuwhofsite’. Gezien de toestand van het geheel is een aanpak dringend als we de ‘erfgoedwaarde’ niet willen laten verloren gaan. Het opgemaakt ‘beheersplan Weeuwhof’ werd reeds goedgekeurd door onroerend goed in november 2018. We zijn een jaar na datum en er werd nog niets ondernomen ter zake. Wat houdt het bestuur tegen om hier een ontwerper aan te stellen? Welke visie heeft het bestuur mbt de toekomst van deze site?”, vroeg raadslid Lefever. “Een aanpak van deze historische, functionele en vooral ook toeristische site lijkt me dringend gezien de algemene toestand ervan. Huisjes zijn aan renovatie toe. Er is een vochtprobleem, nieuwe vloeronderbouw is nodig, buitenafwerking van gevels en buitengevels moet worden aangepakt. Alle comfort moet tevens worden vernieuwd. De huisjes scoren ondermaats en zijn eigenlijk als onbewoonbaar te beschouwen. Er is een duidelijk sociaal-culturele waarde en ook een cultuurhistorische waarde van het pand. Het moet de ambitie zijn om de architecturale eenheid en het comfort te verhogen, de verwevenheid met de omgeving te verbeteren, het introverte karakter te behouden, de publieke ruimte meer kwaliteit te geven door in te zetten op collectieve functies steeds rekening te houden met het bouwblokniveau en met de kleinschaligheid van de site. De huidige staat van de huisjes noodzaakt grondige herstelling. Aandacht voor waardevolle erfgoedelementen is hierbij een noodzaak. Het is van belang de de typische karakteristieken architecturaal bewaard blijven. Bij mogelijke neven-of herbestemmingen mogen geen functies uitgesloten worden zolang ze maar in overeenstemming zijn met de draagkracht van het geheel. Ook de binnentuin dient opgewaardeerd. Daarom dus een oproep naar het bestuur toe om deze ‘mooie site’ met erfgoedwaarde dringend aan te pakken.”

Schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen) zei: “Momenteel zijn zes huisjes verhuurd. Wanneer er iemand vertrekt, wordt ervoor gekozen om de huisjes niet meer opnieuw te verhuren omwille van het gebrek aan comfort. Misschien kunnen de huisjes een dagfunctie krijgen. We zullen eerst beslissen wat we ermee zullen doen en dan pas zal een ontwerper worden aangesteld.”