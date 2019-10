Opnieuw kat vergiftigd in Sint-Andries: “Zo jammer voor de kinderen” LBR

15 oktober 2019

18u07 0 Poperinge In drie jaar tijd heeft gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) drie katten verloren aan vergiftiging. En hij is niet de enige in de wijk Sint-Andrieshof. “De laatste jaren zijn er al acht katten zo aan hun einde gekomen. Verschrikkelijk.”

Gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) woont met zijn gezin in de wijk Sint-Andrieshof in Poperinge. Het gezin heeft een hart voor dieren, maar veel geluk op dierenvlak heeft het gezin nog niet gekend. Gisteren trof dochter Jona (14) kat Bumbel dood aan op de oprit bij de overbuur. “Het beestje is gestorven door vergiftiging”, zucht Jean-Marie. “Het is de derde kat die we verliezen aan vergiftiging in drie jaar tijd. Voor ons is het erg, maar voor onze kinderen Joren (16) en Jona (14) is het echt verschrikkelijk. Ze hechten zich telkens aan het diertje en moeten het dan op zo’n manier afgeven. Ze zijn er kapot van.”

Altijd in de buurt

Bumbel bleef altijd in de buurt. “Het was eigenlijk een ‘binnenkat’. Af en toe ging ze eens wandelen, maar dat was het ook. Toen onze dochter maandag met een vriendinnetje thuis kwam, vond ze de kat dood op de oprit van de overbuur. Verschrikkelijk voor zo’n kind. Onze overburen waren er natuurlijk ook van aangedaan. Heel veel mensen in onze wijk hebben katten, maar er zijn geen wilde katten”, vertelt Jean-Marie. “Ik bracht Bumbel naar de dierenarts en die constateerde dat ze overleden was door vergiftiging. Het is zo jammer als een dier op zo’n manier aan z’n einde moet komen. Als iemand dit moedwillig doet, moeten ze toch weten welk verdriet ze hiermee veroorzaken? Wij houden van dieren en onze kat is een deel van ons gezin. Als je een kat wil wegjagen, kan dat ook op een andere manier. Een beetje water gooien en een kat komt nooit meer terug. Of kom bij ons aanbellen als onze kat je stoort. Ik kan er inkomen dat het bezoek van een kat niet leuk is als je duiven hebt, maar vergif kan toch niet.”

In onze wijk zijn ongeveer 8 katten door vergiftiging overleden

in enkele jaren tijd. Ik beschuldig niemand, maar het is toch vreemd

dat zoveel katten dood gaan door vergiftiging. Jean-Marie Blondeel

Jean-Marie en zijn gezin zijn niet de eerste slachtoffers. Vorig jaar verloor Dominique Scheldeman, ook uit de wijk Sint-Andrieshof, zijn kat door vergiftiging. In een paar jaar tijd moest zijn dochter Lisa afscheid nemen van haar twee katten, die in verdachte omstandigheden de dood vonden. “In onze wijk zijn ongeveer 8 katten door vergiftiging overleden in enkele jaren tijd. Ik beschuldig niemand, maar het is toch vreemd dat zoveel katten dood gaan door vergiftiging. Mensen in de wijk schrikken hiervan. Als deze gebeurtenissen per ongeluk gebeuren, moet er misschien gekeken worden om de mensen duidelijk te maken welk vergif gevaarlijk is voor katten of honden. Misschien kan er vanuit het stadsbestuur in de stadskrant vermeld worden dat we een diervriendelijke stad zijn en dat er geen vergif mag gebruikt worden waar huisdieren aan kunnen doodgaan.”

Of er een nieuwe kat in het gezin komt, is nog niet zeker. “We hebben altijd een asielkat genomen, misschien doen we dit opnieuw. In ons gezin zijn er al altijd katten geweest. Al drie keer werd onze kat weggerukt op een manier die niet klopt. Een ongeval of ziekte kunnen we begrijpen, maar vergif.. . Het is zo jammer voor de kinderen”, zegt Jean-Marie.