Opnieuw honderden annulaties voor Reizen Suffis: “Dweilen met de kraan open” Laurie Bailliu

04 september 2020

17u06 2 Poperinge Honderden annulaties lopen opnieuw binnen bij autocarbedrijf en reisbureau Reizen Suffis in Poperinge nu er code rood in Spanje geldt. “Het is dweilen met de kraan open”, zucht zaakvoerster Sofie Lefere.

In juli en augustus kon het autocarbedrijf en reisbureau Reizen Suffis voorzichtig positief zijn. “Wekelijks reden we met 1 autocar naar Spanje of deden we andere reizen per autocar. Ofwel een enkele bus met 50 plaatsen of een dubbeldekker met 77 plaatsen. Daarnaast hadden we ook individuele à-la-carte-reizen. De maand juli was absoluut niet als andere jaren maar er werd gereisd, heel voorzichtig. In augustus was het eerder miniem qua reizen, maar gelukkig hadden we ons vervoer voor de jeugdkampen”, zegt zaakvoerster Sofie Lefere. “Nu dus weer heel wat annulaties. We hebben hier een koppel dat ondertussen voor de achtste keer hun reis moet omboeken. Dat heeft niet alleen met corona te maken, alles begon bij deze mensen bij het faillissement van Thomas Cook. Dat meermaals werken voor hetzelfde dossier. We doen het met de glimlach, nog steeds, omdat het voor onze klanten is. Maar wie zou er acht keer werken aan hetzelfde project voor één maal omzet?,” vraagt Sofie zich luidop af.

Code rood

“Code rood in Spanje hadden we echt niet verwacht. Alles was er veilig, misschien zelfs veiliger dan hier in België. Mondmaskers moesten overal gedragen worden, eenmaal op het strand mocht het mondmasker af. Onze reizigers waren nerveus om te vertrekken, want ook op de bus moest een mondmasker gedragen worden. Iedereen was heel tevreden eenmaal ze er waren. Het was er rustig, ze voelden zich veilig. Geen enkele klacht hebben we binnengekregen en nu dit. Het is echt niet fijn. Dagelijks zitten we uren administratief werk te verrichten, maar geld komt er niet binnen. Het is hier dweilen met de kraan open”, zucht Sofie.

Planning leeg

“Sinds juni had ik het idee dat de problemen wel eens tot maart 2021 zouden kunnen duren voor ons en daar blijf ik bij. In september hebben we normaal veel schoolreizen en OKRA’s, verenigingen, bedrijven,… die er nog op uit trekken. In oktober volgt de uitloop van het reizen. In november is het laagseizoen en in december zijn er de vele kerstmarkten. Daarna volgen de skivakanties. Dat is zoals het andere jaren loopt, maar dit jaar is onze planning leeg! Het najaar blijft 1 grote nul. Heel positief ziet het er natuurlijk niet uit. Vanuit Duitsland kregen we al bericht dat er geen enkele kerstmarkt zal georganiseerd worden.”

Bij Reizen Suffis draaien ze momenteel een omzet van 5%. “Dat is zo goed als niets. We houden het hoofd boven water, omdat we besparen. We zijn gewend om hard te werken en gelukkig krijgen we meestal vrolijke mensen over de vloer. We doen het graag, met hart en ziel, anders hadden we het al lang opgegeven. Als we dachten dat we alle maatregelen wisten, veranderde alles opnieuw”, zegt Sofie. “Gelukkig hebben we nu in september het schoolvervoer waarvoor we momenteel drie extra ritten hebben. Alle beetjes helpen natuurlijk en ik heb een heel goed team. We steunen elkaar en ik ben iedereen van ons team heel dankbaar. We blijven positief. We kunnen natuurlijk niet anders, maar we komen er wel.”