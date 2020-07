Opnieuw gratis juridisch advies in het Sociaal Huis Laurie Bailliu

01 juli 2020

18u08 0 Poperinge In het Sociaal Huis kan je opnieuw terecht voor gratis juridisch advies.

Er is opnieuw gratis juridisch advies in het Sociaal Huis, door de coronamaatregelen moet je voorlopig wel op voorhand een afspraak te maken. Een afspraak kan je telefonisch maken bij het onthaal Sociaal Huis (057/33.33.00) of per e-mail via front@sociaalhuispoperinge.be. Je kan er terecht met vragen over echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, loonbeslag,…

Daarnaast krijg je informatie en advies. Indien dit nodig is, word je doorverwezen naar gespecialiseerde diensten of een advocaat. Het gaat enkel om een eerste advies en bijstand.