Opnieuw gemeenteraad in Vleteren op 23 september Laurie Bailliu

11 september 2020

15u38 0 Poperinge Een nieuwe gemeenteraad staat vast en vindt plaats op woensdag 23 september in de kleine zaal van de Sceure in Vleteren.

“Onze laatste gemeenteraad dateert al van 29 juni. De volgende ging dan eind augustus zijn, maar die werd geannuleerd wegens geen (dringende) agendapunten en om dus inderdaad niet onnodig samen te komen in coronatijden. Daarnaast is er in de zomer sowieso altijd maar één raad in juli of augustus”, zegt algemeen directeur Nele Vanderhaeghe. “Volgende gemeente- en OCMW-raad ligt vast en vindt plaats op woensdag 23 september. Nog steeds in de kleine zaal van de Sceure.”