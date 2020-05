Opnieuw Bloksquare in Poperinge: “Op vraag van studenten” Laurie Bailliu

21 mei 2020

14u24 0 Poperinge Poperinge zet, ook tijdens de coronacrisis, een blokcentrum op poten voor hun hogeschoolstudenten. Afgelopen week ging de Bloksquare al van start in het dienstencentrum Deken De Bolaan en de Kunstacademie. “Er zijn uiteraard maatregelen die ze moeten naleven, maar alles loopt voorlopig vlot en veilig.”

Sinds vorige week vrijdag kunnen Poperingse hogeschoolstudenten terecht in het dienstencentrum Deken De Bolaan en lokalen van de Kunstacademie om te studeren. “Tijdens de zomermaanden wordt Bloksquare normaal in de kerk georganiseerd, maar nu is dat niet het geval. Op vlak van sanitair en sociale ruimte is het Pelikaantje, waar studenten tijdens de pauze terecht kunnen, te klein”, zegt schepen van jeugd Ben Desmyter (CD&V). “Vanaf het begin van de lockdown kregen we al vragen van studenten of Bloksquare zou georganiseerd worden. We kunnen uiteraard begrijpen dat de thuisomstandigheden voor bepaalde studenten niet vanzelfsprekend zijn. Broers of zussen die niet meer naar school moeten, telewerkers… Een tijdje geleden gingen we dus ook al op zoek naar een geschikte locatie, om voorbereid te zijn als Bloksquare uiteindelijk mocht georganiseerd worden. De Kunstacademie bleek een geschikte locatie te zijn, aangezien de lessen momenteel nog opgeschort zijn. Daarnaast selecteerden we ook dienstencentrum Deken De Bolaan waar er ook voldoende ruimte en sanitair is.”

In dienstencentrum Deken De Bolaan is er ruimte voor 30 studenten, verdeeld over twee ruimtes. In de Kunstacademie is er ruimte voor maximaal 80 studenten verdeeld over verschillende lokalen. “Als de Kunstacademie heropstart, zullen we uiteraard kijken welke lokalen nog beschikbaar zijn. Op die locatie zijn er voldoende lokalen om het mogelijk te maken. Momenteel zijn er een 50 à 60-tal studenten die gebruik maken van Bloksquare. De opstart van het blokcentrum hebben we bewust alleen onder de studenten gecommuniceerd. Alleen Poperingse hogeschoolstudenten zijn toegelaten. Er werd uiteraard afspraken gemaakt om het zo veilig en vlot mogelijk te laten verlopen. We vragen hen om zoveel mogelijk op dezelfde plaats te zitten en zelf ook hun eigen plaats te ontsmetten. Daarnaast wordt het sanitair en de lokalen voldoende gepoetst. Als de studenten de maatregelen niet volgen, stopt het ook. Alles verloopt momenteel volgens de maatregelen.”

De studenten moeten op voorhand registreren en ze moeten aangeven op welke dagen ze willen studeren. “Zo hebben we controle op de situatie. Niet alle plaatsen zijn al bezet voor de Bloksquare. Ook op de nieuwe locaties kunnen ze studeren van 8 uur ‘s morgens tot 22 uur ‘s avonds.”