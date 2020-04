Openbare toiletten Vroonhof nu permanent toegankelijk voor mensen met beperking Laurie Bailliu

24 april 2020

16u54 0 Poperinge De openbare toiletten bij het Vroonhof in Poperinge zijn voortaan uitgerust met een eurosleutel. Dit betekent dat mensen met een beperking en senioren vanaf 70 jaar die over een eurosleutel beschikken, er dag en nacht terecht kunnen.

De toegankelijkheid van de openbare toiletten op de Vroonhofsite bij de Grote Markt kwam al meerdere keren ter sprake tijdens de focusgroep voor mensen met een beperking. “Probleem is dat er bij bepaalde evenementen geen aangepaste toiletten zijn en de openbare toiletten na een bepaald uur gesloten worden om vandalisme te voorkomen”, vertelt schepen voor Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe. De installatie van een euroslot op de openbare toiletten brengt hier volgens de schepen verandering in. “Eurosleutel is een Europees gestandaardiseerd sluitsysteem dat met een universele sleutel kan worden geopend. Mensen met een beperking kunnen zo op meer dan tienduizend plaatsen in Europa toegang krijgen tot geschikte voorzieningen, waaronder openbare toiletten.”

De eurosleutel wordt alleen verkocht of verstrekt aan een beperkte groep van mensen: rolstoelgebruikers, ouderen, visueel gehandicapten, stomapatiënten, mensen met chronische darm- en urinewegproblemen. Je kunt de eurosleutel aanvragen door een formulier op eurosleutel.nl te downloaden, in te vullen en samen met het bewijsstuk waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden terug op te sturen. De eurosleutel kost 25 euro.