Open VLD wil weten welke impact coronacrisis op de stadsfinanciën heeft Laurie Bailliu

07 juli 2020

17u43 0 Poperinge De jaarrekeningen van de stad Poperinge stonden op de agenda tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag. Open VLD had graag geweten wat het prijskaartje van de Vroonhofsite is en wat de impact van de coronacrisis op de stadsfinanciën.

“Onze fractie blijft wat argwanend kijken naar de schuldenlast die boven onze stad zweeft. Een geconsolideerde schuldenlast bij stad, ocmw en agb die volgens het aangepast meerjarenplan eind 2025 zal oplopen tot ongeveer 49 miljoen. Ondanks dit bedrag verzekerden de financieel directeur en uzelf ons dat er zeker nog voldoende ruimte zal zijn voor nieuwe investeringen in de volgende legislatuur”, sprak raadslid Bram Meeuw (Open VLD). “Echter vraagt onze fractie zich af hoe groot deze ruimte nog zal zijn? Dit met de ontwikkeling van de Vroonhofsite in het vooruitzicht. Net zoals alle Poperingenaars konden we op 22 juni de voorstelling van dit project meevolgen. Een groot project waar heel wat jaren over zullen gaan en waar natuurlijk ook een redelijk prijskaartje aan zal hangen. Wat zal de totale kostprijs zijn van het project Vroonhofsite? Zal hiervoor in volgende legislatuur moeten bijgeleend worden. Verder heeft onze fractie ook nog enkele vragen bij de impact van de coronacrisis op de stadsfinanciën. Is er reeds een zicht op het totaal aantal minder inkomsten voor onze stad ten gevolge van de coronacrisis? Poperinge kon ook rekenen op financiële steun van hogere overheden. Hoeveel bedraagt deze steun (opgesplitst per overheid) en voor welke concrete acties zal deze aangewend worden? Sommige zaken worden voorlopig ongewijzigd gelaten in afwachting van een correct beeld van de effectieve impact van COVID-19. Wanneer zullen deze wijzigingen doorgevoerd worden?”

De discussie over de schuldpositie moeten we inderdaad niet opnieuw voeren. We kennen jullie woord en jullie het onze. Bij de start van de legislatuur zijn we gestart met een blanco meerjarenplan. We wisten niet dat corona ging gebeuren en nu zijn er inderdaad wat wijzigingen. Dat zou sowieso wel het geval geweest zijn, maar nu is er natuurlijk corona die er ook bij komt kijken. Er is het relanceplan, maar ook grote evenementen die wegvallen zoals de Hoppefeesten en Kunstenfestival Watou. Dat betekent dat we een verschuiving zien in de cijfers. Waar we in het meerjarenplan zouden starten met een negatief cijfer van 505.000 euro zien we dat dat wat uitvlakt over de eerste 2 à 3 jaren van de legislatuur”, aldus schepen van financiën Ben Desmyter (CD&V).

“Als stad ontvangen we 350.000 euro aan extra subsidies, een belangrijk stuk daarvan is het Vlaams noodfonds voor de vrijetijdssector (sport, cultuur, jeugd) van 223.000 euro. Bij een voorlopige schatting zien we dat er 340.000 euro minder opbrengsten zijn van onder andere standgelden kermis, carnaval, relanceplan.. Dit bedrag is exclusief Hoppefeesten en Kunstenfestival Watou. De cijfers liggen toevallig niet ver uit elkaar, maar ze mogen niet naast elkaar gelegd worden. De bedragen zijn per 1 mei. Er zijn heel wat zaken nu pas langzaam aan het opstarten en het is nog afwachten hoe alles nog verder zal verlopen op vlak van verhuur van zalen, evenementen, onze eigen werking.. In december kunnen we misschien een betere inschatting maken van wat corona met Poperinge heeft gedaan. Er zijn minder inkomsten, maar er zijn ook meer kosten. Het beschermingsmateriaal in het woonzorgcentrum bijvoorbeeld en er is ook het relanceplan”, zegt schepen Desmyter.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): “Een bedrag plakken op de Vroonhofsite is niet mogelijk. De plannen werden voorgelegd aan de bevolking, maar de opmerkingen die eventueel worden doorgevoerd kunnen een impact hebben op de raming. Het bedrag van 25 miljoen dat in de media stond, was een denkpiste dat kan veranderen in functie van de meerdere keuzes die nog moeten gemaakt worden.”