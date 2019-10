Open VLD wil hogere mantelzorgpremie, schepencollege stelt stemming uit LBR

22 oktober 2019

15u01 0 Poperinge De mantelzorgpremie in Poperinge ligt 140% lager dan het West-Vlaamse gemiddelde, dat haalde gemeenteraadslid Pascal Lapanne (Open VLD) aan. De meerderheid weigerde om over te gaan tot een stemming over de stijging van de premie. Volgende maand wordt er wel gestemd.

In West-Vlaanderen bedraagt de gemiddelde mantelzorgpremie nu 300 euro per jaar. In Poperinge is dat 125 euro per jaar en dat wil gemeenteraadslid Pascal Lapanne (Open VLD) graag anders zien. “Met de toenemende vergrijzing van de bevolking en de duurder wordende verblijfskosten van de rusthuizen en instellingen, wordt het steeds belangrijker dat de hulpbehoevenden zo lang mogelijk in de huiselijke sfeer kunnen blijven verzorgd worden. Dit ook in hun eigen voordeel. Voor veel gezinnen die instaan voor de verzorging van een zwaar hulpbehoevende is elke financiële steun dan ook meer dan welkom”, sprak gemeenteraadslid Lapanne in de laatste gemeenteraad. “In Poperinge bestaat daarvoor de mantelzorgpremie, ofwel het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden, dat sedert 2012 bestaat en 125 euro per jaar bedraagt. Deze premie is nog nooit geïndexeerd geweest. In West-Vlaanderen bedraagt de gemiddelde mantelzorgpremie nu 300 euro per jaar. Dat is 14 % meer dan in Poperinge. Open VLD vraagt dan ook dat het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden, de vroegere mantelzorgpremie, opgetrokken zou kunnen worden tot op het West-Vlaams niveau.” Gemeenteraadslid Lapanne zit zelf in een rolstoel: “Voor alle duidelijkheid: ik kom niet in aanmerking hiervoor.”

Schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) gaf toelichting. “Onze mantelzorgpremie mag niet verward worden met het zorgbudget van 130 euro per maand. Dat wordt gefinancierd door de Vlaamse Zorgkas en wordt streng toegekend”, sprak schepen Vanderhaeghe. “Onze mantelzorgpremie is laagdrempelig en wordt zeer ruim toegekend. Dit jaar krijgen 211 personen die premie, het jaar waren dat er nog 204. De gemiddelde mantelzorgpremie in West-Vlaanderen is hoger, maar veel minder mensen komen ervoor in aanmerking. Er zijn zelfs gemeenten waar er geen mantelzorgpremie wordt toegekend. Daarnaast zetten we als stad ook in op niet-financiële tegemoetkomingen. Onze dienst seniorenzorg werkt met zorgcoaches, er is een welzijnswerker.. Verder zijn er ook praatcafés waarbij mensen ervaringen kunnen uitwisselen.”

Het antwoord was voor Pascal Lapanne niet voldoende. Hij wenste over te gaan tot een stemming over de verhoging van de mantelzorgpremie. “In de vorige legislatuur was dit een van mijn bevoegdheden. Er werd toen bekeken hoe we aan de mantelzorgpremie konden sleutelen”, kwamen schepen Loes Vandromme (CD&V) tussen. “De budgettaire impact mag je echter niet onderschatten. We zijn nog volop aan het werken aan het meerjarenplan. Kan de stemming uitgesteld worden zodat we ons kunnen voorbereiden?” De Open VLD-fractie ging akkoord om de stemming uit te stellen tot de volgende gemeenteraad.