Open Vld vraagt financiële steun van stad voor Talbot House: “En maak George Sutherland ereburger van Poperinge als dank voor zijn inspanningen” Laurie Bailliu

26 mei 2020

15u39 0 Poperinge Raadslid Johan Lefever (Open Vld) wil dat het Poperingse stadsbestuur investeert in het Talbot House. Tegelijk wil hij dat de stad oorlogsveteraan George Sutherland tot ereburger maakt als dank voor zijn inspanningen om Talbot House te redden van de ondergang.

“Naar aanleiding van de crowdfunding van het Talbot House en de persoonlijke inspanningen van oorlogsveteraan George Sutherland vraag ik me af of de stad geld voorziet voor het Talbot House”, zegt raadslid Johan Lefevere (Open Vld). “Het draait hoofdzakelijk rond vrijwilligers en heeft internationale uitstraling, dus ook voor de stad. De inspanningen van George Sutherland (98) hebben veel media-aandacht gekregen, ook in het buitenland. Het is misschien het moment om de man te eren en hem ereburger te maken van de stad.”

Steun

“Wij delen de bezorgdheid over het Talbot House. Het is inderdaad een toeristische trekpleister en belangrijk voor onze stad”, beaamt schepen Marjan Chapelle (Samen). “In april vernamen we dat het Talbot House in financiële moeilijkheden zat. Als schepencollege hebben we toen besloten de beloofde subsidie van 7.500 euro vervroegd uit te betalen. Daarnaast hebben we ook een interessante vergadering gehad met de uitbaters. Ze hebben ons uitgelegd hoe ze in financiële problemen zijn gekomen en wat hun plannen waren. Ze lieten ons weten dat ze graag hulp hadden gekregen bij het beveiligen van hun loket. Onze technische dienst heeft dat in orde gebracht en heeft plexiglas geïnstalleerd aan de balie en handgels geleverd. Er werd ons ook gevraagd of we een virtuele tour konden maken van hun nieuwe tentoonstelling. Die virtuele tour hebben we in het verleden ook gemaakt voor sport- en recreatiebad De Kouter. De toeristische dienst werkt nu aan de uitwerking van de virtuele film, samen met Simon van Talbot House. Het filmpje is een project van ongeveer 2.000 euro”, legt Chapelle uit.

Felicitaties

Talbot House zal de tuin openstellen voor Huize Proventier en de toeristische dienst bekijkt hoe het Talbot House kan opnemen in toeristische arrangementen. “We zijn op hun vraag ingegaan om geen financiële steun te bieden, maar wel logistieke hulp. We willen ook George feliciteren met zijn fantastische inspanning die hij geleverd heeft. We willen hem zeker eens uitnodigen op het stadhuis om hem in de bloemetjes te zetten als dat mogelijk is. We kijken uit naar een positieve samenwerking met het Talbot House.”

Waarop raadslid Johan Lefever nog reageerde: “Logistieke steun van 700 euro en hulp bij een filmpje. Allemaal goed en wel, maar we hadden toch graag een financiële bijdrage gezien.”