Open Vld pleit voor‘rotondeplan’ en opwaardering rotondes Laurie Bailliu

25 februari 2020

14u46 0 Poperinge Gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) wilde het tijdens de laatste gemeenteraad opnieuw hebben over de rotondes in de stad en meer bepaald over de rotonde ter hoogte van de Abeelseweg, nabij de Aldi. “De aanblik ervan is pover en onverzorgd”, sprak gemeenteraadslid Lahaye-Battheu.

“Al in september 2017 vroeg onze fractie naar een stand van zaken in de herinrichting van de rotonde ter hoogte van de Abeelseweg. Toen antwoordde de burgemeester dat de afwerking (het kunstwerk was aangetast door houtrot, red.) in de komende maanden zou gebeuren. In maart 2018 kwam onze fractie hierop terug. Opnieuw gaf schepen Loes Vandromme aan ermee bezig te zijn. Vandaag is men hier blijkbaar nog steeds mee bezig?”, haalde gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) aan.

Op het rondpunt van de Abeelseweg staan vier roestige platen. “De ronde punten zijn voor zowel de inwoner als toerist het eerste wat gezien wordt bij het binnenrijden van onze stad. En vandaag, het moet gezegd, is de aanblik ervan pover en onverzorgd. En ik weet het, u zal zeggen dat er een omschakeling lopende is van eenjarige planten naar meer vaste planten en dit gekoppeld aan het pesticidenvrij onkruidbeheer en de bijvriendelijkheid. En u zal zeggen dat er in het meerjarenplan gefocust wordt op een mooie en verzorgde leefomgeving, en dat hier werk van gemaakt wordt. En u zal zeggen dat we putje winter zijn en dat er in de lente verandering komt. Maar de aankleding van een rotonde vraagt een specifieke aanpak.”

“We dringen erop aan dat er een ‘rotondeplan’ komt met oplijsting van de ronde punten en een voorstel van aankleding. Die aankleding is bij voorkeur een combinatie van onderhoudsvriendelijke hagen en een kunstwerk”, zei Sabien Lahaye-Battheu.

Roestige platen

“Het is de bedoeling dat de platen op de rotonde ter hoogte van de Abeelseweg er roestig uitzien. Dat is zeker en vast de bedoeling van het kunstwerk”, sprak schepen Loes Vandromme (CD&V). “Die platen zijn gemaakt uit cortenstaal. Het was altijd de bedoeling dat we die zouden laten roesten. Houten kunstwerken werden op die platen aangebracht en in 2018 moesten ze weggehaald worden omdat ze aangetast waren. Vorig jaar werden ze behandeld met brons en harslijm waardoor het product eigenlijk geconserveerd wordt. Het kunstwerk in het stadspark, ‘De gevallen soldaat’, werd op dezelfde manier behandeld. Na een tijdje werd opgemerkt dat de houten kunstwerken kleine haarscheurtjes vertoonden, dus moest er gekeken worden voor een andere behandeling en samenstelling. Een oplossing werd gevonden. De houten sculpturen worden in maart behandeld en worden nadien opnieuw aangebracht. Het was een zoektocht, maar het komt dus in orde.”

Schepen Ben Desmyter (CD&V) gaf uitleg over het onderhoud en groenbeheer van de rotondes. “Dat is eigenlijk in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De rotonde van de Westvleterseweg en de Krombeekseweg zijn inderdaad kaal. We hebben ook vastgesteld dat het AWV al twee jaar het onderhoud niet uitvoert. Onze eigen groendienst heeft die taken overgenomen, omdat zij het niet doen. We moeten dat niet doen, maar we doen het toch om het beeld zo fris mogelijk te houden. Op de Krombeekseweg hebben we zelfs, begin vorig jaar, vaste planten aangebracht en op de Westvleterseweg hebben we een bloemenweide gezaaid. Het AWV is plots wakker geschoten en ze hebben die twee ronde punten gemaaid. Niet prettig voor onze groendienst die daar tijd en energie hebben ingestoken. We zullen binnenkort samenzitten met AWV om de zaken te bespreken”, zei schepen Desmyter.