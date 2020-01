Open Vld niet akkoord met buffergracht in Reningelst LBR

28 januari 2020

15u34 0 Poperinge In het project van de vernieuwing van de doortocht Reningelst is de aanleg van een buffergracht tussen de Nedergraafstraat en de Heuvellandseweg voorzien. Voor deze aanleg moet er een grondverwerving gebeuren. Open Vld gaat niet akkoord met de komst van die buffergracht.

Raadslid Christine Verdonck (Open Vld) verwees naar de tussenkomst van haar collega Danny Lefebvre in de gemeenteraad van afgelopen december. “We twijfelen of de aanleg van de buffergracht een oplossing zal bieden voor de inwoners Nedergraafstraat en de Heuvellandseweg, die in het verleden te maken hadden met wateroverlast. Onze fractie zal zich dan ook onthouden”, sprak Verdonck. “We hebben deze discussie al gehad. We hebben de komst van deze buffergracht onderzocht en het lijkt ons wel een belangrijke en haalbare beslissing”, antwoordde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).