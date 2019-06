Open tuinendag succesvol met 400 tuinliefhebbers LBR

20 juni 2019

16u42 0 Poperinge De jaarlijkse open tuinendag van Tuinhier Poperinge werd succesvol met 400 tuinliefhebbers die drie tuinen bezochten. Ook het uitgestippelde fietstraject werd positief onthaald.

Sinds enkele jaren organiseert Tuinhier Poperinge hun open tuinendag waarbij drie verschillende tuinen kunnen bezocht worden. “Voor het eerste werd een uitgestippeld fiets- en wandeltraject hieraan gekoppeld”, zegt Eddy Lobeau van Tuinhier Poperinge. “Het werd een aangenaam succes. Ruim 400 tuinliefhebbers bezochten de drie prachtige tuinen van onze leden van Tuinhier Poperinge. Ook het uitgestippelde fiets- en wandeltraject van 21 kilometer viel bij velen in de smaak. Natuurlijk kon men op de zonnige terrassen koffie met gebak, een streekbiertje of braadworst bestellen. Deze editie was alvast een topper.”