Opbrengst 8ste Hopperun opnieuw voor kinderziekenhuis in Leuven Christophe Maertens

16 september 2019

12u44 3 Poperinge Zondag 22 september vindt in Proven de 8ste editie van de Hopperun plaats. “Ook dit jaar schenken we de volledige opbrengst van inschrijvingen en consumpties integraal aan het kinderziekenhuis in Leuven.”

“Sinds 2012 organiseren we de ‘Hopperun’, een unieke combinatie van wandelen, fietsen of lopen door en rond de hoppevelden”, zegt Tine Top van de organisatie. “De opbrengst gaat ook dit jaar integraal naar het kinderziekenhuis in Leuven.”

De hopperun begon nadat op 14 augustus 2008 Marthe de strijd tegen leukemie verloor. De ouders van Marthe wilden nog iets doen voor de afdeling kinderoncologie in Leuven en voor de andere kinderen die met veel zorg worden behandeld. Eerder werden er pannenkoeken verkocht en schreef de mama van Marthe een boek over het korte leven van haar dochter. De opbrengst ging telkens naar de kinderkankerafdeling van het ziekenhuis in Leuven. Door de 7 vorige edities van de Hopperun konden we samen al meer dan 50.000 euro overmaken. Alleen al vorig jaar kon met de 7 e editie 12.500 euro overgemaakt worden

Voor de 8ste editie dit jaar worden verschillende reeksen voorzien waardoor zowel recreatieve als getrainde lopers hun gading kunnen vinden. Nieuw dit jaar zijn de grotere afstanden binnen het wandel- en fietsprogramma.

De Hopperun vindt dit jaar plaats op een hopbedrijf Hoeve Dekervel langs de Couthoflaan.

Na de sportieve prestatie zijn er puntzakken friet, bbq worsten en drank. Een heuse ‘hoppicon’ is dit jaar te verkrijgen. Er wordt randanimatie voorzien voor de allerkleinsten en sympathisanten en supporters.

Wie niet kan deelnemen maar de Hopperun toch wil steunen kan dit via BE35 1430 8963 1337. Meer info van www.hopperun.be.