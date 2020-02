Op fotozoektocht in het Hopmuseum Laurie Bailliu

24 februari 2020

Poperinge Kinderen kunnen het hele jaar deelnemen aan een fotozoektocht in het Hopmuseum. Via de fotozoektocht verken je het Hopmuseum op kindermaat.

De fotozoektocht is geschikt voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Via de fotozoektocht verken je het Hopmuseum op kindermaat. Er zijn 20 foto’s die je moet terugvinden en de bijhorende vragen moet je oplossen. Een deelnameformulier en audiogids voor de ouders kan je afhalen aan de museumbalie. Deelname is volledig gratis. Maandelijks kan je een leuke prijs winnen en op het einde van het jaar wordt een gezinsuitstap verloot onder alle deelnemers.

Elke maand kan je het Hopmuseum met de Museumzondag gratis bezoeken en dat is elke eerste zondag van de maand. Tijdens de krokusvakantie is het Hopmuseum open van 14 uur tot 17.30 uur (niet op maandag). Van 1 maart tot en met 30 november zijn de openingsuren 10 uur tot 17.30 uur.