Op bezoek bij de beiaardier

12 juni 2019

Op zondag 16 juni kan je tussen 15 uur en 17 uur de Poperingse beiaard bezoeken. Stadsbeiaardier Ludo Geloen gunt je een unieke blik achter de schermen in de toren van de Sint-Bertinuskerk. Je krijgt er uitleg over de beiaard en de klokken, het uitzicht over de stad.. Om de beiaard te bezoeken, hoef je niet in te schrijven. Nadien, om 17 uur, volgt er een concert met Charles Dairay (Frankrijk), met onthaal in de tuin van de dekenij. Hij speelt werk van o.a. Chaplin, Aznavour en Brel.