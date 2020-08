Oorlogsveteraan George Sutherland toch ereburger van Poperinge Laurie Bailliu

21 augustus 2020

17u04 0 Poperinge Het ziet ernaar uit dat de 98-jarige oorlogsveteraan George Sutherland dan toch ereburger van Poperinge zal worden. Raadslid Johan Lefever (Open Vld) diende enkele maanden geleden al een aanvraag in en op de gemeenteraad van 31 augustus zal gestemd worden. Het ziet ernaar uit dat de 98-jarige oorlogsveteraan George Sutherland dan toch ereburger van Poperinge zal worden. Raadslid Johan Lefever (Open Vld) diende enkele maanden geleden al een aanvraag in en op de gemeenteraad van 31 augustus zal gestemd worden. In mei zamelde George al wandelend geld in om het voortbestaan van Talbot House te verzekeren.

“De liefde voor Poperinge is de rode draad in het leven en werk van George Sutherland. Met zijn ‘George walks for Talbot House’-initiatief, gaf hij onze stad onlangs ook nationale en internationale uitstraling en droeg hij een belangrijk steentje bij aan de toekomst van het meest bekende huis in Poperinge. Zijn verdiensten voor de stad en zijn onbaatzuchtige inzet voor zijn medeburgers zijn twee andere redenen om George Sutherland het ereburgerschap van Poperinge toe te kennen”, luidt het voorstel.

Het ereburgerschap is een onderscheiding die verleend kan worden vanwege bijzondere verdiensten. Gravin Van der Steen de Jehay, barones Paul Terlinden en toenmalig town Mayor Mr Van Cutsem werden in oktober 1918 de eerste ‘citoyens d’honneur’ van Poperinge voor hun heldhaftig gedrag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Philip ‘Tubby’ Clayton (1965), Generaal Stanislas Maczek (1969), Dirk Frimout (1986) en Pol Hauspie (1999) volgden later nog. In Proven kreeg André Viaene in 1966 de titel van ereburger.