Oorlogsveteraan George Sutherland (nog) geen Poperingse ereburger Laurie Bailliu

07 juli 2020

15u20 0 Poperinge De 98-jarige oorlogsveteraan George Sutherland, die De 98-jarige oorlogsveteraan George Sutherland, die in mei al wandelend nog geld heeft ingezameld om het voortbestaan van Talbot House te verzekeren , wordt voorlopig nog geen ereburger van Poperinge.

“Verwijzend naar onze vraag op de gemeenteraad van mei om als stad Talbot House maximaal te ondersteunen, stellen wij voor om George Sutherland, een van de laatste Poperingse WO II-veteranen, ereburger te maken van onze stad”, zegt raadslid Johan Lefever (Open Vld). “Zeker gezien zijn recente inspanningen om geld in te zamelen voor zijn ‘Home From Home’ en daarmee onze stad internationaal op de kaart zette. Poperinge kreeg aandacht op Fox News, The Washington Post, The New York Times, van Gibraltar tot Taiwan, van Sydney tot in Toronto. Het moet van de ruimtevaartperiode van Dirk Frimout, ook ereburger, geleden zijn dat Poperinge zoveel internationale aandacht kreeg. Enkele jaren geleden werd George uitgeroepen tot ‘Schot van het Jaar’ in zijn thuisland. Ook van de vertegenwoordiger van de Britse koningin in Schotland kreeg hij recent een hoog ereteken”, weet Lefever. “Is het niet tijd dat hij ook bij ons een officiële erkenning krijgt? De laatste toekenning van een ereburgerschap dateert al van 1999.”

“De man is niet alleen verdienstelijk, maar ook bijzonder aimabel en aangenaam om een gesprek mee te hebben. Als stadsbestuur willen we graag met George aan tafel zitten om met hem hierover te praten. Daarom stellen we voor de stemming uit te stellen naar een latere gemeenteraad. We zullen hem uitnodigen voor een gesprek en met ook even aftoetsen hoe hij het ereburgerschap ziet”, reageert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).