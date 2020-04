Ook tijdens de coronacrisis kun je meetekenen aan de Feniksstraat Laurie Bailliu

09 april 2020

17u40 0 Poperinge In de Kinderbrouwerij van Reningelst zal deze zomer de expo ‘Feniks, kinderen in de wederopbouw’ te bezoeken zijn. Iedereen krijgt de kans om mee te tekenen aan de Feniksstraat. Een rij huizen, met daartussen plots een gat. Hoe zou jij dit gat invullen?

“Hoe ervaren kinderen het leven na de Eerste Wereldoorlog? Tijdens de tentoonstelling krijgt iedereen de kans om mee te tekenen aan de Feniksstraat. Een rij huizen, met daartussen plots een gat. Het huis is platgebombardeerd, de grond geëffend. Hoe zou jij dit gat invullen? Waarheidsgetrouw of met een twist?”, zegt Annemie Morisse van de WO I-cel Poperinge. “Iedereen kan meetekenen aan dit project. Wie ons zijn ontwerp bezorgt, wordt misschien deelnemer aan de expo. Misschien word je wel uitgeroepen tot dé designer van de Feniksstraat? Tijdens de coronacrisis kun je een blanco tekenblad downloaden of je vraagt het aan via toerisme@poperinge.be. Je kunt het digitaal bewerken en terugmailen of je kunt het uitprinten, creatief bewerken en opsturen naar Toerisme Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge. Je kunt je ontwerp indienen tot en met 10 mei.

Ook illustratoren gaan aan de slag met het project. “Een van hen is Kamagurka. Met zijn ontwerp onder de arm klopt hij aan bij de bewoners van het dorp. Wat vinden zij ervan en hoe zouden zij het gat opvullen? Wederopbouw of niet? Het resultaat van ‘Kama in Reningelst’ is te zien als documentaire in de tentoonstelling, in de kamer waar de creatieve brouwsels van bewoners en bezoekers langzaam rijpen tot een nieuwe dorpsstraat.” Kamagurka zijn uitstap kan je alvast hieronder ontdekken.



