Ook Rewind Fast Forward en dj Dimitri Wouters op Marktrock Poperinge LBR

24 mei 2019

16u28 0 Poperinge De organisatie van Marktrock Poperinge heeft ook Rewind Fast Forward en dj Dimitri Wouters toegevoegd aan de affiche voor de komende editie.

Red Spot Junior, met onder andere Poperingenaar Frederik Mahieu, de Lokerse band Nevermind Nessie en De Mens, met Poperingenaar en MIA-winnaar David Poltrock stonden al op de affiche van Marktrock Poperinge op zaterdag 31 augustus. Laura Tesoro, bekend van de nummers ‘What’s The Pressure’, ‘Higher’, ‘Mutual’ en ‘Beast’, werd eerder al aan het lijstje toegevoegd en nu volgen ook Rewind Fast Forward en Dimitri Wouters. “Rewind Fast Forward houdt van muziek en van feesten. Het is een band die partymuziek speelt. Bruno Mars meets Prince. Michael Jackson meets Snoop Dogg. En Dizzee Rascal meets 50 Cent. Deze ontmoetingen zijn fenomenaal. Omdat elk optreden anders is en elke menigte uniek is het hun grootste doel om zich aan elke situatie aan te passen”, zegt de organisatie. “Sinds 2018 heeft Rewind Fast Forward Gio Kemper, bekend van So You Think You Can Dance, Nachtwacht en de Ketnetband, in de rangen. Het resultaat is nog meer pit en drievoudige energie. Ze brengen een cocktail van rauwe energie, fun en hits.”

Dimitri Wouters zal het publiek trakteren op een dj-set. Sinds september 2018 is hij officieel dj op radiozender Q-music.