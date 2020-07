Ook mondmaskers aan Poperingse loketdiensten Laurie Bailliu

13 juli 2020

17u14 0 Poperinge Sinds zaterdag 11 juli is het verplicht om in alle winkels, musea, bibliotheken en zalen een mondmasker te dragen. Dat geldt ook in Poperingse musea, loketdiensten..

Een mondmasker dragen is dus ook verplicht tijdens een bezoek in het Hopmuseum of tijdelijke tentoonstellingen. Wie langsgaat in de bibliotheek dient ook een mondmaskers te dragen. Neem ook je mondmaskers aan de loketdiensten zoals Burgerzaken, Omgeving, Toerisme, Cultuur, Habito woonwinkel, Sociale dienst, want ook daar het verplicht om een mondmasker te dragen.