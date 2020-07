Ook bouwverlof voor dorpskernvernieuwing Reningelst Laurie Bailliu

17 juli 2020

17u10 0 Poperinge Op vele werven start binnenkort het bouwverlof en dat is ook het geval in het centrum van Reningelst.

De as Baljuwstraat – Pastoorstraat is volledig open en ook de de Kriekstraat is volledig bereikbaar. Het Reningelstplein is afgesloten voor alle verkeer en dat tussen het kruispunt met de Pastoorstraat tot de Kemmelbeek. Doorgang werd voorzien voor de voetgangers en fietsers, via het voetpad aan de kant van de Kinderbrouwerij. De Heuvellandseweg ligt, tussen het kruispunt met het Reningelstplein en de doorgang naar de Koster Cuvelierwijk, in onderfundering. Via de Poperingestraat en Casselstraat is de Nedergraafstraat bereikbaar.