Ook blij weerzien voor kleutertjes van vrije basisschool Sint-Benedictus in Poperinge Laurie Bailliu

02 juni 2020

14u55 0 Poperinge De kleutertjes mochten dinsdagmorgen voor het eerst in maanden weer naar school. Het werd een fijn weerzien in vrije basisschool Sint-Benedictus en de Pezelwijkschool in Poperinge.

“Ontzettend blij dat we een nieuwe fase mogen starten die al meer naar het ‘terug normaal’ buigt. Het is fijn om die enthousiaste, impulsieve kleine pagaddertjes terug bezig te zien. Weer wat leven in de brouwerij”, zegt beleidsondersteuner Hilde Lejeune. “De kleuterleidsters van de hoofdschool en Pezelschool mogen weer doen wat ze het liefste doen. Hun kleuters al spelend heel wat bijleren op alle vlak. Elk in zijn klasbubbel. We hopen dat iedereen er zal zijn om de rest van het schooljaar met de vriendjes te beleven. Alles gebeurt nog altijd op een veilige manier. Handjes regelmatig ontsmetten met handgel, zorgen voor een optimale ventilatie in de klas, lager en kleuter worden gescheiden... Onze ruimste speelplaats wordt opgedeeld in klasbubbels, zodat de kinderen optimaal kunnen spelen.”

Ook in de Pezelschool werden voorbereidingen getroffen om de kleuters te verwelkomen. “Kleutertjes die een volle dag naar school komen en over de middag niet naar huis gaan, mogen gezellig met de juf in de klas picknicken. Het zorgteam blijft in contact staan met de ouders, bellen anderstalige ouders nog eens op om een maximale opkomst, zowel in het kleuter als in het lager volgende week, te verzekeren.”