Ook alternatief carnavalsweekend wordt geannuleerd Laurie Bailliu

25 april 2020

15u56 0 Poperinge Het Poperingse carnavalsweekend van eind maart werd door de coronacrisis afgelast. Ook de verkiezing Prinses Carnaval werd noodgedwongen uitgesteld. Het organiserende Keikoppencarnaval pakte uit met een alternatief carnavalsweekend van 21 tot en met 23 augustus, maar ook dat zien ze nu in rook opgaan.

“Het onvermijdelijke is realiteit geworden. Wij moeten jammer genoeg meedelen dat het Keikoppencarnaval in het jaar 2020 niet zal plaatsvinden. Het is de eerste keer dat we dit, in onze 54 jarige bestaan, meemaken. Laat ons hopen dat dit ook de laatste keer zal zijn…”, zucht voorzitter Lieven Ryckebosch.

Toen het volledige carnavalsweekend van 20 tot en met 22 maart werd afgelast door het coronavirus zat de organisatie met de handen het haar. Het Keikoppencarnaval ging, samen met de Orde van de Feestneuzen, nadenken of een alternatief carnavalsweekend mogelijk was. De Orde van de Feestneuzen moest ook hun Prinses Carnaval verkiezing aflassen die normaal op zaterdag 14 maart zou plaatsvinden. “Samen met Stad Poperinge en de carnavalsverenigingen werd een alternatief carnavalsweekend uitgewerkt van 21 tot en met 23 augustus. Onze Poperingse groepen konden op die manier hun kostuums en praalwagens tonen vooraleer het volgende jaar begon. De verkiezing van Prinses Carnaval werd ook verplaatst naar zaterdag 22 augustus.”

Alle inspanningen vallen opnieuw in het water. “Met de Orde van de Feestneuzen hebben we beslist dat de verkiezing voor onze twee huidige kandidates Griet en Babs sowieso uitgesteld wordt naar 2021”, zegt voorzitster Evelyne Devos van de Orde van de Feestneuzen.”

Ook het organiserende Keikoppencaranval zal, van zodra het mag, samenzitten met bestuur om de uitwerking van volgend jaar te bespreken. “We kijken ook wat we kunnen doen voor onze sponsors. Alle betrokken partijen brengen we ook zo snel mogelijk op de hoogte. We houden iedereen graag up-to-date via onze sociale media kanalen en via onze website. We zien iedereen graag terug van 11 tot en met 14 maart 2021 voor een spetterend carnavalsweekend.”