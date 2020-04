Ooit al je handen gewassen met koffie- of bierzeep? Dankzij Nathalie kan het: “Allemaal natuurlijk en dus veel gezonder dan die plastic verpakkingen uit de supermarkt” Laurie Bailliu

10 april 2020

15u44 14 Poperinge Geen beter tijd dan nu om je eigen zeep te maken. En dat is net wat Nathalie Vandevoorde uit Roesbrugge doet. De verbouwingen aan haar studio liggen momenteel stil door de coronacrisis, maar dat weerhoudt haar er niet van nog altijd zeepjes te maken. En dan nog met unieke geurtjes, zoals koffie of bier.

Nathalie Vandevoorde hoopt binnenkort haar nieuwe studio en atelier te kunnen openen. De verbouwingen werden even op pauze gezet door de coronacrisis. Kinderen en volwassen zullen welkom zijn in de Kunstclub, waar Nathalie de creatieve zielen begeleidt. In haar nieuwe atelier gaat ze ook zelf aan de slag als ontwerper. “Waarom ik mijn eigen studio uit de grond stamp? Ik wilde zo veel mogelijk plastic bannen uit mijn gezin. We proberen om te schakelen naar trage en bewuste consumptie. Dat is een moeilijk proces, maar alle beetjes helpen. Ik ben begonnen met onze badkamerkast aan te pakken en kwam tot de verbijsterende conclusie dat heel weinig van die ‘pullekes’ mij echt gelukkig maakten, integendeel zelfs. Verspild geld, verspilde grondstoffen, nodeloos plastic en kleurtjes die alleen in de rekken van de supermarkt mooi zijn. Heel deprimerend”, vindt Nathalie. “Ik hou het ook graag zo simpel mogelijk, ook voor mijn voeding. Om brood te bakken bijvoorbeeld heb ik maar drie ingrediënten nodig: meel, water en zout. Als ik lees wat er op het label staat van brood uit de supermarkt word ik een beetje lastig. We maken het leven onnodig ingewikkeld.”

Natuurlijke producten

Wat je zelf doet, doe je beter en zo begon Nathalie haar eigen zeepjes te maken. “En dat doe ik met veel plezier volgens het eeuwenoude proces: olie mengen met loog en met veel geduld. Elke zeep moet vier tot zes weken rijpen. Na ongeveer een jaar experimenteren heb ik nu enkele goede recepten ontwikkeld. Het zijn zeepjes die een mooi, stabiel en romig schuim geven, waarvan alle ingrediënten natuurlijk zijn. De oliën die ik gebruik zijn onder andere kokosolie, amandelolie, olijfolie, sheaboter en duurzaam geoogste palmboter. Alle geurtjes die ik gebruik komen van biologische essentiële oliën.”

St. Bernardus Tripel

Tussen de zeepjes zitten ook enkele speciale creaties. Nathalie zet haar persoonlijke favorieten op een rijtje. “Het een beetje onmogelijk er een top 5 van te maken, want dat wisselt naar gelang mijn stemming”, lacht Nathalie. “De zeep Bernadette is inderdaad een specialleke. Voor deze gebruik ik St Bernardus Tripel. Bier bezit door de aanwezigheid van hop een verzachtende en irritatieverlichtende werking en de suikers geven een zacht schuim. Een vleugje patchouli en sandelhout maakt het af. Heerlijk. Grey is een donkergrijze zeep met olijfolie en kokosolie als hoofdbestanddeel. De geur is een verfijnde mix van bergamot en een beetje patchouli. Door de actieve houtskool heeft deze zeep een zuiverende werking, maar de kokosolie is hydraterend en voedend”, legt Nathalie uit. “Wild Flower heeft een bloemig parfum van kamperfoelie en ylang ylang. Deze zeep is gekleurd met Franse roze klei, deze is heilzaam voor gevoelige of geïrriteerde huid. Sofia is de meest luxueuze van mijn zeepjes. Ik gebruik onder andere ook amandelolie, die is verzachtend voor veel huidtypes, maar vooral goed voor de droge huid. De essentiële olie is een rozenolie van Bulgaarse rozen. Mijn laatste creatie is een prachtige witte zeep geworden, gemaakt met sheaboter en amandelolie. De geur is een mix van bergamot, ylang ylang en limoen. Ze heeft nog geen naam gekregen, maar zal zeker een vast deel in mijn gamma worden.”

Coronamaatregelen

Nathalie had gehoopt haar atelier en studio in maart te kunnen openen. “De werken aan het atelier, waar we stielmannen voor nodig hadden, liggen nu stil en de deadline is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De zeepjes kun je wel al op de webshop van Upstream studio kopen. Ondertussen heb ik wel een heleboel nieuwe zepen ontwikkeld”, besluit Nathalie. “De Kunstclub zal in het atelier sowieso verder uitgebouwd worden, waar ik kunstlessen zal geven. Mijn zeep zal ik er aan het publiek voorstellen en mijn eigen collectie oorbellen zal ik er verder uitwerken. De coronacrisis gooit nu wat roet in het eten, maar niets aan te doen. Gezondheid primeert.” Hou de website en Facebookpagina van Upstream Studio in de gaten.