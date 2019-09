Onze tips voor het weekend: van loopwedstrijd voor bruidjes in Ieper tot Levensloop in Kortrijk LBR

30 september 2019

15u56 0 Poperinge Nog geen plannen dit weekend? Onze redactie zocht vijf leuke activiteiten uit. Want thuisblijven, dat kan u in de week ook.

Ieper: Runaway Bride

Bruidsmode Els Lucienne bestaat tien jaar. Voor die gelegenheid pakt zaakvoerster Els Vangheluwe uit met een originele loopwedstrijd op zondag 29 september. Deelnemers moeten 3 kilometer lopen of wandelen in trouwkledij of met trouwaccessoires. De Runaway Bride begint om 14 uur op het Esplanadeplein in Ieper en eindigt in de Tempelstraat 27 bij de winkel Bruidsmode Els Lucienne. Nadien is er een receptie. Inschrijven kost 15 euro en kan via de Facebookpagina Runaway Bride Ieper of via www.elslucienne.be. Wie meeloopt krijgt de kans om Think-Pink te steunen, de vereniging die meer aandacht voor borstkanker vraagt.

Izegem: Rhodesgoed fiets- en wandel 2-daagse

De Emelgemse WielerVrienden Club organiseert samen met Pasar de ‘Rhodesgoed fiets- en wandel 2-daagse’. Het tweedaagse fiets- en wandelevement start en komt aan in het groene decor van domein Rhodesgoed. Elke tocht gaat langs landelijke en rustige wegen. Fietsers kunnen kiezen uit twee gezinsfietstochten van 13 of 26 kilometer en drie wielertoeristentochten van 45, 85 of 120 kilometer. Wandelaars hebben keuze uit vier verschillende afstanden: 4, 7, 10 of 17 kilometer. Elke deelnemer wordt getrakteerd op een vip-bevoorrading: koffie bij de start en frietjes met een frisse Filou bij aankomst. Animatie zoals een speeldorp, optredens van Life Dance Center en Clown Rhodie zijn er op de site van het Rhodesgoed. Inschrijven en deelnemen kan zaterdag en zondag van 7.30 uur tot 15 uur. Alle info op www.ewvc.be.

Vleteren: Brunellirun Vleteren

De Brunellirun Vleteren voor Kom op tegen Kanker trekt zondag 29 september opnieuw door Vleteren met een vernieuwd parcours. Wandelaars kunnen kiezen tussen 6, 12 of 18 kilometer. De wandelzoektocht is 6 kilometer lang. Inschrijven kan enkel de dag zelf van 8 uur tot 14 uur. Deelnemen kost 3 euro. Het 6 kilometer parcours is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Het loopevenement is er voor kinderen tot 7 jaar met een afstand van 500 meter en begint om 13.30 uur. Voor kinderen van 8 jaar tot 12 jaar is er een afstand van 1 kilometer en start om 14 uur. Deelnemen kost voor beide afstanden 5 euro. De volwassen kunnen kiezen tussen een loopafstand van 5 kilometer of 10 kilometer. Aan de deur kost een ticket 12 euro. Vanaf 16.30 uur is er een gratis optreden van Franky Pluym.

Bavikhove: Kwaremont Kermesse, hoogdag voor wielerliefhebbers

Op zondag 29 september kan je de derde editie van de Kwaremont Kermesse op Brouwerij De Brabandere meepikken. In de voormiddag kunnen de sportievelingen zich uitleven tijdens de Kwaremont Sluitingsprijs en in de namiddag wordt het WK wielrennen uitgezonden op groot scherm. Randanimatie voor de kinderen, de enige echte Kwaremont Brodders, foodtrucks en een Kwaremont Bier bar zullen niet ontbreken. Meer info via www.kwaremontkermesse.be.

Ieper: Flemish Beer Run

De Flemish Beer Run is een ludieke loop van 10,5 of 21 kilometer. Het parcours van 10,5 kilometer kan ook gewandeld worden. De loop vindt plaats in en om Elverdinge met start om 10 uur. Je loopt door de omgeving van Elverdinge naar Boezinge, om vervolgens de Galgebossen te dwarsen en de terugweg aan te vangen naar Elverdinge. Onderweg kan je als deelnemer genieten van lokale biertjes en muzikale omlijsting. Meedoen aan de Flemish Beer Run is volgens de organisatie een totaalbeleving van proeven van streekbieren, prachtige uitzichten in en om Elverdinge bewonderen en de natuur opsnuiven in de bosrijke omgeving van de Galgebossen. Het thema ‘Disco’ werd dit jaar gekozen. De best verklede loper wint zijn eigen gewicht in bier. Meer info en inschrijven via www.flemishbeerrun.be of mail naar info@flemishbeerrun.be.

Kortrijk - Levensloop voor strijd tegen kanker

Het 24 uur durende solidariteitsevent tegen kanker vindt dit weekend plaats in Kortrijk. De levensloop draait rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Kortrijkzanen komen er samen om mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten te vieren en in de kijker te zetten en mensen die overleden zijn aan kanker te herinneren. Teams lossen elkaar 24 uur lang af. Hiervoor laten ze zich sponsoren. Naast wandelen en lopen zijn er ook tal van activiteiten en optredens aan de Diksmuidekaai in Kortrijk. De openingsceremonie staat gepland op zaterdag 28 september om 15 uur en de kaarsenceremonie om 20.30 uur. De slotceremonie is er om 14.30 uur op zondag. Meer informatie op https://www.levensloop.be/relays/kortrijk-2019.