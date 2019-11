Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis viert 102de verjaardag van Maria LBR

08 november 2019

14u55 0 Poperinge In het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge heeft bewoonster Maria Van Remortel haar 102de verjaardag gevierd. Familie, medewerkers en directie kwamen meevieren.

Een geboren en getogen Poperingse is Maria niet, want ze is afkomstig uit Antwerpen. Ze is geboren in Merksem op 7 november 1917 en liep daar en in Brasschaat school. Na een zorgeloze jeugd brak de oorlog uit. In het begin van de Tweede Wereldoorlog, op 5 mei 1941, stapte Maria in het huwelijksbootje met Albert Sansen. Het koppel kreeg samen vier kinderen: Claire, Willy, Monique en Luc. De liefde bracht Maria naar Poperinge. Na de oorlog volgde ze Albert naar Poperinge, waar hij een drukkerij had. Eerst woonde het koppel in de Paardenmarkt 4, daarna in de Veurnestraat 19, de Ieperseweg 4 en ten slotte in de Priesterstraat 33. Van daar verhuisden ze eind november 2010 naar Zorgflat 4 van het OLV Gasthuis in de Ieperstraat 130 in Poperinge. In 2016 waren Albert en Maria 75 jaar gehuwd. Hun albasten bruiloft werd uitbundig gevierd. Albert overleed op 14 oktober 2017.