Onverbeterlijke stalker die ooit 34.000 berichtjes en telefoontjes pleegde opnieuw voor de rechter Christophe Maertens

16 december 2019

18u03 30 Poperinge Jarne C. (26) uit Poperinge moet zich opnieuw voor de rechter verantwoorden omdat hij zijn ex-vriendin blijft lastigvallen. De man pleegde ooit in zes maanden 34.000 telefoontjes en berichtjes naar het meisje. Hij kreeg een voorwaardelijke straf van twee jaar, maar dat belette hem niet om opnieuw toe te slaan.

Eind maart liep Jarne C. een voorwaardelijke celstraf van twee jaar op voor de belaging. Het koppel had jarenlang een knipperlichtrelatie. Toen ze weer eens uit elkaar waren, stuurde de Poperingse twintiger haar tweehonderd berichtjes per dag via Messenger, WhatsApp of sms. In zes maanden stuurde hij zo 34.000 telefoontjes en berichtjes. “Ik deed dat alleen om haar terug te winnen, want ze is de vrouw van mijn leven en ik wil haar nooit laten vallen”, vertelde C. aan de rechter. Hij hield dus woord, want kort na zijn veroordeling viel hij het meisje weer lastig. De Ieperse onderzoeksrechter vond het welletjes en plaatste de twintiger achter tralies.

Psychiater

Jarne C. verscheen maandag opnieuw voor de Ieperse rechter. “De psychiater die de man onderzocht, zei het al: het gevaar op recidive is zeer groot en hier staan we dus opnieuw”, zuchtte de openbare aanklager. C. zit nu al zeven maanden in de gevangenis, maar zelfs van daar viel hij het slachtoffer nog lastig. “Die man zit niet op zijn plaats in de cel”, meende zijn advocaat. “Hij heeft begeleiding nodig. We hebben het Heilig Hartziekenhuis aangeschreven, maar zolang de man in de cel zit, kan niets worden opgestart.” C. hoopt nu op een celstraf met voorwaarden, zodat een begeleiding mogelijk is. Vonnis op 6 januari.