Ontdek al fietsend de grensstreek rond Poperinge en Heuvelland Laurie Bailliu

16 juli 2020

15u53 0 Poperinge Tot en met woensdag 30 september kun je de mooie grensstreek rond Poperinge en Heuvelland ontdekken tijdens een fietszoektocht.

Tijdens de fietszoektocht kun je twee routes nemen die je langs charmante dorpen, groene hopvelden en gezellige volkscafeetjes voeren. Er is een route van 48 en 45 kilometer. De eerste route start in Poperinge of Steenvoorde en loopt langs Watou en Steenvoorde richting Godewaersvelde en Abele. De tweede route start in Kemmel of Bailleul. Tijdens deze tocht ontdek je Westouter, Loker en Dranouter. Over de grens kom je terecht in Bailleul, Godewaersvelde en Sint-Jans-Cappel. Deelnameformulieren zijn gratis te verkrijgen bij de organiserende diensten voor Toerisme. Wie zijn formulier voor 30 september indient, maakt kans op een verblijfsarrangement in de streek.

