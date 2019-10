Ontbijt op Paardenmarkt voor Dag van de Jeugdbeweging LBR

18 oktober 2019

07u45 0 Poperinge Het evenement Dag van de Jeugdbeweging is een traditie geworden. Om ‘Dag van de Jeugdbeweging’ goed in te zetten trakteerden de jeugddienst en jeugdraad op een lekker ontbijt voor alle leerlingen van Poperinge in uniform.

Één dag van het jaar waarop de kinderen en jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging, in hun uniform naar school/werk mogen gaan, het is een succesformule. Ook Poperinge engageert zich op de jeugdbewegingen op Dag van de Jeugdbeweging extra in de kijker te zetten. Vrijdagmorgen kon je er op de Paardenmarkt in Poperinge niet naast kijken. De leerlingen van Poperinge in uniform werden getrakteerd op een ontbijt. Er waren ook heel wat leuke activiteiten, waaronder een grote clash tussen de jeugdbewegingen. Een lokale dj zorgde voor de muzikale noot. ‘s Middags werden de leerlingen op school getrakteerd op een echte kampklassier WAP - worst, appelmoes, patat.

In JOC De Kouter wordt er vanavond gezocht naar ‘De slimste vereniging ter wereld 2019’. De quiz wordt georganiseerd door de Jeugdraad.