Online betalen via ‘Mijn Bibliotheek’ Laurie Bailliu

02 oktober 2020

17u26 0 Poperinge Openstaande bibliotheekkosten kunnen in Poperinge nu ook online afgerekend worden via ‘Mijn Bibliotheek’.

Stad Poperinge tekent in op de mogelijkheid om openstaande bibliotheekkosten online via Mijn Bibliotheek af te rekenen. Leners kunnen zich aanmelden via het Mijn Bibliotheek-profiel en kunnen daar eenvoudig alle openstaande schulden op de bibliotheekkaart betalen met Bancontact.