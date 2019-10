Ongunstig advies over sluiting spooroverweg na argumenten bewoners LBR

01 oktober 2019

16u17 0 Poperinge Afgelopen maandag, 30 september, werd de overweg in de Sint-Jansstraat afgesloten voor onderhoudswerken. Spoorwegbeheerder Infrabel heeft nochtans plannen om die overweg definitief af te sluiten voor alle verkeer. Het Poperingse stadsbestuur ging in eerste instantie akkoord met de maatregel, maar komt nu op zijn stappen terug. Via een amendement werd tijdens de laatste gemeenteraad dan toch een negatief advies gegeven.

Een infovergadering van afgelopen weekend met omwonenden en frequente gebruikers van de overweg deed het college van burgemeester en schepenen van gedacht veranderen. “In het kader van de plannen om de stationsomgeving op te waarderen hadden we een drietal weken geleden een vergadering met Infrabel. Daar brachten ze aan dat ze werken hadden voorzien aan de overweg in de Sint-Jansstraat. Daarbij werd verteld dat ze de overweg graag definitief wilden sluiten voor alle verkeer. Veel tijd om samen te zitten met omwonenden was er niet. Ook was er weinig ruimte om de gevolgen van de sluiting onderzoeken”, sprak burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) tijdens de laatste gemeenteraad.

De mogelijke sluiting lokte heel wat reactie uit bij de omwonenden. “Uiteindelijk werd afgelopen zaterdag een infovergadering georganiseerd voor de omwonenden. Op die vergadering gaven mensen toe dat ze flagrante verkeersovertredingen maken. Daarnaast bevestigden omwonenden ook dat de signalisatie minstens één keer per jaar wordt aangereden. Dat de Sint-Jansstraat als sluipweg wordt gebruikt, is ook niet goed”, zegt burgemeester Dejaegher. “We hebben geluisterd naar de inwoners en we begrijpen hun tegenargumenten. De omrijfactor blijft groot. Daarnaast hebben we ook moeten vernemen dat Infrabel een brief naar de omwonenden stuurde waarin de sluiting werd aangehaald als een reeds genomen beslissing. Ook de einddatum op het bord, dat de onderhoudswerken signaleerde, werd geschrapt. Daar waren we wat misnoegd over.”

Amendement

In de agenda van de gemeenteraad werd eerst opgenomen dat het schepencollege de goedkeuring tot sluiting vroeg. De burgemeester besliste, in overleg met de schepenen, om een amendement toe te voegen waarin ze toch een negatief advies geven.

Gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) had enkele bedenkingen. “Het college keert op zijn stappen terug. Dat is lovenswaardig, maar het betekent ook dat jullie steken lieten vallen. De vergadering met Infrabel was op 5 september. Het duurde tot 28 september om in overleg te gaan met de bewoners. Er waren veel vragen en sommige omwonenden hebben ondertussen juridische bijstand genomen. De overweg werd blijkbaar ook veel gebruikt door fietsers, ruiters en landbouwers en die mensen worden nu naar het drukke rondpunt op de Iepersesteenweg gestuurd. Dat er een negatief advies wordt gegeven is goed, maar wat zal er nu gebeuren? Blijft de overweg nu gesloten?”, reageerde Sabien Lahaye-Battheu.

“U hebt in het verleden meermaals gepleit om te luisteren naar bewoners en dat hebben we nu ook gedaan. Ik vrees dat Infrabel hun goesting zal doen. Ze zijn eigenaar van zowel de spoorweg als de berm, onze goedkeuring hebben ze niet nodig om de overweg af te sluiten. Toch is dit negatief advies een minpunt voor Infrabel.”