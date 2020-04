Onduidelijkheid over komende editie Marktrock Poperinge: “Zelf zitten we met gemengde gevoelens” Laurie Bailliu

15u26 0 Poperinge De tweedaagse editie van Marktrock Poperinge staat normaal op de agenda voor 28 of 29 augustus. Een beslissing werd nog niet genomen of het stadsfestival mag plaatsvinden of niet. Als deze editie niet mag plaatsvinden, valt de verjaardagseditie van volgend jaar in het water.

“Voorlopig hebben wij hier nog geen beslissing over genomen. Pas volgende week vrijdag valt er een definitief antwoord over kleinere festivals. Wat zijn kleinere festiviteiten natuurlijk..”, zegt voorzitter Bart Decrock. De organisatie van Marktrock Poperinge zou begrip hebben als zou blijken dat het stadsfestival dit jaar niet mag georganiseerd worden. “De beslissing zouden we zeker begrijpen en aanvaarden. Een plan B hebben we niet en de editie zou dit jaar gewoon geschrapt worden. Het enige jammerlijke zou zijn dat we dan volgend jaar geen feesteditie zouden hebben. Normaal zou dit jaar de 34ste editie zijn en dan volgend jaar onze 35ste verjaardag”, zegt Bart. “Wij zitten niet met buitenlandse groepen en zijn een gratis festival, dus zal het nog wel meevallen alles te annuleren, moest dat nodig zijn. Al gaat er hier wel wat werk en telefoons in kruipen. natuurlijk”

De organisatie hoopt om vlug duidelijkheid te krijgen. “Zelf zitten we met gemengde gevoelens. Graag willen we de mensen toch een mooie afsluit van de zomervakantie geven. Hoe gaat het verder evolueren en is er binnen een maand nog sprake van Covid 19? Er zijn momenteel veel twijfels of het wel haalbaar zal zijn. Normaal starten wij half maart met het bezoeken van onze sponsors. Dit is nu nog niet gebeurd. Zullen wij nog de financiële steun mogen verwachten die we al de voorbije jaren wel kregen? Misschien wel van de lokale handelaars, omdat deze ook hun graantje meepikken als Marktrock wel doorgaat”, vertelt Bart.

Indien er valt om dit toch te laten doorgaan zullen wij samen zitten met alle nodige personen zoals onze burgemeester, de politie, de brandweer, het Rode Kruis om te kijken hoe we dit zullen en moeten aanpakken. We gaan zeker nog een moeilijke periode tegemoet en indien het mag zullen we er proberen met de middelen die we hebben, en hopelijk ook een beetje krijgen, een mooi einde van de zomer van te maken. Ook voor de horeca om en rond de markt zou dit een opsteker kunnen zijn. Geen optredens betekent natuurlijk ook geen publiek. En zoals velen nu de raad geven: blijf binnen, was je handen, hou afstand en zorg goed voor je dierbaren. En als we elkaar eind augustus niet mogen zien, dan spreken we af voor volgend jaar op vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus 2021.”