Onderhoudswerken op de Ring van Poperinge Laurie Bailliu

21 augustus 2020

15u03 0 Poperinge Op maandag 7 september starten onderhoudswerken op de Ring van Poperinge. Er wordt gewerkt op de R33 Zuidlaan, vanaf de N38 Frans-Vlaanderenweg tot aan de N304 Reningelstseweg. De werken zullen een maand duren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het wegdek op de R33 Zuidlaan aan de Westouterseweg plaatselijk opbreken en vernieuwen met asfalt, inclusief de onderlaag en fundering. Het gaat ook een vluchtheuvel aanpassen om de aansluiting met de Westouterseweg te verbeteren. Aan de rotonde van de N304 Reningelstseweg en de R33 Zuidlaan worden ook werken uitgevoerd.

In twee fases

De werken zullen gebeuren in twee fases. In de eerste fase wordt gewerkt richting Frankrijk. Er zal een omleiding ingelegd worden via de N304 Reningelstseweg, Singel en N398 Westouterseweg voor het verkeer op de Ring komende van Ieper. Wie van Frankrijk en Proven komt, kan dankzij werflichten beurtelings passeren. De Westouterstraat zal afgesloten zijn, in de Jagerstraat zal alleen de rechtsafbeweging toegestaan zijn en de Westouterseweg zal geregeld zijn met werflichten. De rotonde aan de R33-N304 blijft open, behalve richting de werfzone. Aan de rotonde N304 Reningelstseweg zal er in de tweede fase gewerkt worden. Het verkeer zal geregeld worden met verkeerslichten. De Deken De Bolaan en de Reningelstseweg zullen afgesloten worden.