OLVi wint Europees talenlabel LBR

25 oktober 2019

15u30 0 Poperinge Het Onze-Lieve-Vrouwe instituut uit Poperinge werd beloond voor het initiatief ‘Découverte du Midi-accueil et l’école maternelle en France’. De school won met dit initiatief het Europees talenlabel.

Het laatste specialisatiejaar Kinderzorg uit het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge loopt stage in Frankrijk in een kinderopvang en in een kleuterklas. Tijdens de stage wordt alleen in het Frans gecommuniceerd en dit is een enorme uitdaging voor de leerlingen. De jury verkoos het initiatief ‘Découverte du Midi-accueil et l’école maternelle en France’ tot winnaar omwille van het groot aantal sterktes: contact met taal en cultuur, voorbereiding op het beroepsleven, overdraagbaarheid van het initiatief: een voorbeeld voor andere Vlaamse scholen, motiverend effect op de leerlingen, focus op taaldurf, verrijkend voor de leerkrachten en sterk emancipatorisch. Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie, ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs en dat in de lidstaten van de Europese Unie. De school ontving een prijs van duizend euro. Het officieel certificaat werd overhandigd aan directeur Lieven.