OLVi vliegt het nieuwe schooljaar in LBR

02 september 2019

14u52 0 Poperinge De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut in Poperinge zijn hun eerste schooldag ingevlogen met ‘OLVi-airlines’.

“Toen de leerlingen de schoolpoort binnenkwamen, begon de ontdekking. Ze werden ontvangen door een airhostess, een leerkracht, met een echte boardingpass van OLVi-airlines. Hiermee konden de leerlingen inchecken in de luchthaven/feestzaal en kregen ze een aantal belangrijke waarden mee voor het komende schooljaar. De waarden zijn de kernwoorden uit de visie van de school”, legt Tineke Vanhoudt van het OLVi uit. “Voor iedere waarde passeerden ze aan een incheckbalie en kregen ze iets tastbaars mee. Zo kregen ze voor ‘inzet’ een planningsagenda, voor ‘respect’ een herbruikbare waterfles. Voor ‘zorgzaamheid’ werd gekozen voor een klasplantje. De leerlingen moeten samen instaan voor de verzorging van het plantje en gaan de uitdaging aan: Welke klasgroep heeft de best verzorgde plant op 30 juni? Voor de waarde ‘verbondenheid’ kozen we voor een puzzel. Iedere leerling en iedere leerkracht kreeg een puzzelstukje. Alle stukjes samen vormen één grote puzzel. Eens alle ‘waarden’ in de valies/boekentas gestopt waren, kregen de leerlingen eerst nog de veiligheidsinstructies/woordje van hun captain/directeur Lieven Delvoye. Daarna konden ze vertrekken op reis in het nieuwe schooljaar.”