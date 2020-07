Oliebollenweekend valt in de smaak bij Poperingenaars Laurie Bailliu

04 juli 2020

17u32 3 Poperinge Dit jaar gaat er geen julifoor door in Poperinge, maar de inwoners moeten de oliebollen niet missen. Nog tot en met zondag staan drie oliebollenkramen geparkeerd op de Grote Markt en de Paardenmarkt.

Afgelopen dinsdagnamiddag werden de nieuwste richtlijnen van de federale overheid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waaronder het opheffen van het eerdere verbod op kermissen tot 1 augustus. Dat maakt dat kermissen sinds 1 juli weer mogelijk zijn. Voor Poperinge kwamen deze versoepeling te laat. Van 4 juli tot en met 13 juli zou er namelijk een julifoor in Poperinge plaatsvinden.

“De opgelegde maatregelen zijn echter zo ingrijpend dat de stad dit niet geregeld krijgt op die korte termijn. Zo dienen bijvoorbeeld de twee marktpleinen volledig afgezet te worden, bewaakt met in- en uitgangen, dienen tijdens alle openingsuren van de kermis (soms tot 1 uur ’s nachts) alle bezoekers geteld te worden en geldt een wandel-eenrichtingsverkeer. Dit nog los van alle algemene COVID-19-maatregelen zoals de nodige hygiëne en social distancing”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) over de aangekondigde versoepeling.

Alternatief

Enkele weken geleden had de stad al gecommuniceerd over een alternatief om het leed te verzachten en om de Poperingenaars toch een kermisgevoel te geven. Gedurende 3 dagen zouden 3 oliebollenkramen paraat staan tijdens een oliebollenweekend. Gino Stappers staat op de Paardenmarkt. Op de Grote Markt staan John Daelman (Gezondheidsapotheek) en Charles Hallaert (Gents gebak Pauwels). De Poperingenaars kunnen het oliebollenweekend wel smaken en zakten met plezier af naar de Grote Markt en de Paardenmarkt. “We hebben al redelijk wat mensen gezien. Zolang het niet regent, is het goed”, klinkt het bij de Gezondheidsapotheek.

Ook op zondag 5 juli kan je oliebollen halen van 16 tot 23 uur. De drie uitbaters serveren alleen oliebollen en hanteren dezelfde prijzen.