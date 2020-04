OCMW Poperinge werkt wachtlijsten budgetbeheer weg: “Maar ik vrees dat de aanvragen weer zullen stijgen door de coronacrisis” Laurie Bailliu

29 april 2020

15u21 0 Poperinge Door een sterke toename van het aantal hulpvragen was er de afgelopen jaren een wachtlijst budgetbeheer ontstaan, maar door een nieuwe aanpak en een versterking van de sociale dienst zijn de wachtlijsten nu weggewerkt.

De laatste jaren steeg het aantal mensen die budgetbeheer aanvroeg en bovendien werden de schulddossiers altijd maar complexer. Hierdoor stonden bij het OCMW van Poperinge achttien gezinnen op een wachtlijst voor budgetbeheer. De wachtlijst is een situatie die verregaande gevolgen kan hebben voor die gezinnen. “Als mensen bij de sociale dienst aankloppen, hebben ze vaak al schulden gemaakt en is snelle hulpverlening belangrijk, anders worden de schulden alleen maar groter. Een van de prioriteiten bij de start van de legislatuur was dan ook het wegwerken van de wachtlijsten voor budgetbeheer. Geen makkelijke opdracht, want de kwaliteit van de begeleiding moet voorop blijven te staan. Je kan niet zomaar eventjes het aantal dossiers per maatschappelijk werker gaan verhogen. Daarom hebben we begin dit jaar onze sociale dienst versterkt en hebben we een visie op budgetbeheer uitgewerkt die ons toelaat efficiënt te werken. Die visie bakent af wie we helpen, hoe we helpen en wanneer we de hulp stopzetten”, legt schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) uit.

Sterke sociale dienst

Door de nieuwe werkwijze en de versterking van de sociale dienst is de wachtlijst ondertussen weggewerkt. “Al vrees ik dat het aantal hulpvragen sterk zal stijgen door de coronacrisis. Onze sociale dienst heeft de bedeling van voedselpakket voor bijna tachtig Poperingse gezinnen op zich genomen. Daarnaast zien we dat er ook nieuwe hulpvragen binnen komen, vaak van mensen die voordien niet bij de sociale dienst gekend waren. Volgens mij zullen die hulpvragen eens deze crisis voorbij is er niet minder op worden. De coronacrisis toont het nut van een sterke sociale dienst aan”, besluit Vanderhaeghe.