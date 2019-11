OCMW Poperinge en De Lovie ontvangen steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck LBR

21 november 2019

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft elf West-Vlaamse projecten geselecteerd die van wijken zorgzame buurten willen maken. De initiatieven ontvangen samen bijna honderdduizend euro. OCMW Poperinge en De Lovie horen tot de gelukkigen.

De elf initiatieven krijgen steun voor een totaalbedrag van 99.139 euro. Het buurtsalon Roesbrugge, een initiatief van OCMW Poperinge, opende in september 2018 de deuren. Heel wat betrokken partijen werden bij het project betrokken bij de herinrichting van het gebouw. Samen met hen wil het OCMW nu invulling geven aan het buurtsalon door middel van het uitvoeren van een dorpsanalyse en het organiseren van workshops.

Ook het sociaal restaurant in het Dorpspunt in Beveren kan rekenen op steun. Het Dorpspunt is een plek waar dorpsbewoners elkaar kunnen ontmoeten bij een gezonde maaltijd en wordt uitgebaat personen met een verstandelijke handicap die ondersteund worden vanuit De Lovie. Zowel thuis als in locaties van De Lovie ondersteunen ze kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Samen met hen, en wie voor hen belangrijk is, bouwt De Lovie aan kwaliteit van leven en een sterk netwerk verweven met de samenleving.