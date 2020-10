O.V.D. Dubbeldeckers serveert hutsepot om kas te spijzen Laurie Bailliu

06 oktober 2020

15u51 0 Poperinge Het werd een stil carnavalsjaar in Poperinge, maar naar jaarlijkse gewoonte organiseert de carnavalsvereniging Orde van de Dubbeldeckers wel hun eetfestijn op 17 en 18 oktober. “Om de kas wat te spijzen, want de huur van onze loods loopt door, carnaval of niet”, zegt de nieuwe voorzitter Bart Meeuw.

“Iedereen hoorde van corona, maar niemand dacht dat het zover zou komen dat alle activiteiten niet zouden doorgaan. Wij waren bijna klaar voor het caranvalsweekend. De wagen was bijna af, kledij stond op punt, het decor voor in ons lokaal was af... Voor het weekend zelf werd ook alles afgesproken zoals het maschjern…Dat alles werd afgelast, was een domper. Nu beseffen we dat het de beste keuze was. Later kregen we te horen dat er een aangepaste zomereditie zou worden voorzien. We hadden weer een beetje hoop, maar dat was helaas ook tevergeefs”, zegt Bart Meeuw, de nieuwe voorzitter van O.V.D. Dubbeldeckers. Hij neemt de taak over van Kristof Roegiers.

“Ik was vroeger lid van de Dubbeldeckers, maar ben een tijdje gestopt om de organisatie van het carnavalsweekend uit te bouwen met vzw Keikoppencarnaval. Dat heb ik 8 jaar gedaan en was toen van geen enkele carnavalsvereniging nog lid. Ik hielp wel nog een beetje achter de schermen. Toen ik vorig jaar stopte bij vzw Keikoppencarnaval nam ik de draad weer op bij de Dubbeldeckers en werden ik en mijn partner weer lid van de vereniging. Na een jaar meegewerkt te hebben, hoorde ik van Kristof dat hij het voorzitterschap niet kon combineren met het café en zo werd ik gedurende een klein jaar klaargestoomd om het van Kristof over te nemen.

Winterklassieker

De carnavalsvereniging blijft niet bij de pakken zitten en organiseert op 17 en 18 oktober hun jaarlijkse eetfestijn. “Elk jaar organiseren we een eetfestijn om de kas wat te spijzen zodat we de werking van de vereniging kunnen waarmaken. Jaarlijks maken we een wagen voor de stoet maken, kleren voor de stoet... Dit jaar zullen de inkomsten van het eetfestijn voornamelijk gebruikt worden om de kosten van de huur van onze loods te kunnen betalen, want ook in coronacrisis loopt deze gewoon door”, zegt Bart. “Dit jaar gaan we voor een oeroude winterklassieker in plaats van ons ribbetjesfestijn. We vonden het tijd voor verandering en gaan voor hutsepot met worst. Voor wie dat niet lust, is er de mogelijkheid tot het verorberen van een koude schotel”, zegt Bart.

Het eetfestijn wordt op 17 en 18 oktober georganiseerd in zaal Den Braband in Poperinge. “Op zaterdag gaat het festijn van start om 19.11 uur en op zondag staat de aperitief koud vanaf 11.33 uur. De prijs voor een volwassen persoon bedraagt 15 euro en voor een kind tot 12 jaar is dit 8 euro. Alle Covid-19 maatregelen zullen uiteraard worden nageleefd.” Reserveren kan via 0476/66.87.01, 0491/36.18. 84, meeuwbart@hotmail.com of in het lokaal café Saint-George.