Nu ook dans in de Kunstacademie Poperinge Laurie Bailliu

03 juli 2020

17u30 0 Poperinge Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen voortaan op vrijdag ook dansles volgen aan de Kunstacademie van Poperinge.

De danslessen zullen op vrijdag na schooltijd georganiseerd worden in de gevechtssportzaal op de Ouderdomseweg. Kinderen van 6 en 7 jaar komen een uur en kunnen kiezen tussen 15.30 en 16.30 uur of 16.30 en 17.30 uur Kinderen van 8 tot 12 jaar komen twee uur van 17.30 tot 19.30 uur. “Voor de jongsten gaat het om dansinitiatie, waarbij de nadruk ligt op het inleven en beleven van dans. Spelenderwijs werken we aan lenigheid en een mooie basishouding om te dansen. Vanaf 8 jaar komt ook de technische kant aan bod. Voorkennis is niet nodig, ook voor kinderen uit het vijfde of zesde leerjaar”, zegt de stad Poperinge. Vol tarief bedraagt 70 euro, 46 euro voor inschrijving van een broertje of zusje en 9 euro voor houders van een UiTPAS met kansentarief (via Sociaal Huis). Meer info op www.kunstacademiepoperinge.be.