Nu nog chef-kok tijdens de Dauphiné, maar straks staat Cédric (18) als sommelier in het restaurant van Piet Huysentruyt

13 juni 2019

15u56 0 Poperinge Leerling aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde, hulpsommelier bij Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge, bij Entre-Deux-Monts in Westouter geeft hij degustaties, hij is wielrenner bij Wielerteam Ieper en momenteel chef-kok voor de renners van Wanty Gobert tijdens de wielerwedstrijd Dauphiné. Cédric Pattyn (18) uit Poperinge zit duidelijk niet stil. “En deze zomer ga ik twee maanden op stage in restaurant Likoké van Piet Huysentruyt in Frankrijk”, glundert Cédric.

Gedurende bijna twee weken is de Poperingse Cédric Pattyn (18) chef-kok voor de groep Wanty Gobert, die het beste van zichzelf geven tijdens de wielerwedstrijd Critérium du Dauphiné. “Om 6 uur loopt mijn wekker af. Ik neem een halfuurtje om me klaar te maken en daarna trek ik naar de keuken om het ontbijt klaar te maken. Pannenkoeken, eitjes, pap,... Nadat ik alles heb opgeruimd, vertrek ik met mijn bestelwagen naar het volgende hotel. Meestal kom ik rond 11 uur aan in het nieuwe hotel. Met de kok van het hotel bespreek ik welke ingrediënten ik nodig heb en als er zaken ontbreken, trek ik naar de winkel om boodschappen te doen. De maaltijd ’s avonds bereid ik ook voor. Rond 19.30-20 uur eten de wielrenners hun avondeten. ’s Middags voorzie ik een gerecht dat de wielrenners na de koers kunnen eten op de bus. Op school worden we niet getraind om dit te doen. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest om mijn maaltijden correct klaar te maken. Maar ondanks de stress is dit een prachtige ervaring. Op de dagen dat we niet van hotel veranderen, ga ik al eens mee op pad. Woensdag mocht ik meerijden met de volgwagen achter de wielrenners. Ik mocht ook al eens drinkflessen aangeven. Mij hoor je niet klagen”, lacht Cédric, die zijn specialisatiejaar in hotelschool Ter Duinen in Koksijde afwerkt.

Bijna een gemiste kans

Cédric had eigenlijk al vorig jaar chef-kok kunnen zijn tijdens de Dauphiné. “Vorig jaar zochten ze voor de Dauphiné en de Tour de France een kok. Nadat ik hun oproep had gezien, heb ik contact opgenomen. Mede dankzij de bekende naam van mijn school mocht ik aan de slag gaan als kok. Alles was al geregeld. Datzelfde jaar zou ik stage doen bij Wout Bru. Door de Dauphiné moest mijn stage echter verschoven worden naar een andere periode, maar dat zag de school niet zitten. Het leek even een gemiste kans, maar gelukkig belde iemand van Dauphiné dit jaar dat ze nog een kok zochten. Zo kan ik dit toch nog eens meemaken.”

Stage in Likoké

Dit jaar volgt de Poperingenaar het specialisatiejaar ‘Drankenkennis’ aan Ter Duinen. “Deze zomer ga ik twee maanden aan de slag als sommelier in restaurant Likoké van Piet Huysentruyt in Frankrijk. De directeur had me eerst gevraagd of ik stage wilde lopen in Le Louis XV in Monaco, maar jammer genoeg bleken daar geen stageplaatsen meer vrij”, gaat Cédric verder. “In het weekend ga ik ook nog in Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge werken als hulpsommelier en bij Entre-Deux-Monts in Westouter geef ik dan weer degustaties. Op zondag heb ik nog wat tijd om te koersen bij Wielerteam Ieper. Sinds mijn vijfde basket ik ook, maar dat heb ik dit jaar even op pauze gezet. Het begon wat te druk te worden. Ik zou later graag wijnmaker worden, maar als ze me vragen als kok voor een wielerploeg zou ik dat ook wel doen. Ik wil sowieso aan de slag in de branche waarvoor ik studeer. Of ik word profwielrenner, maar dat zit er volgens mij niet echt in”, lacht Cédric.