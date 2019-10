Nostalgische rupsbaan en ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor tijdens Winter in Poperinge LBR

02 oktober 2019

16u41 0 Poperinge De Grote Markt wordt voor de achtste keer op rij het decor voor ‘Winter in Poperinge’ tijdens de eindejaarsperiode. Een nostalgische rupsbaan uit 1921 zal extra kerstsfeer brengen.

De kerstsfeer zal van 13 december tot en met 5 januari opnieuw voelbaar zijn tijdens ‘Winter in Poperinge’. “De chalets op de kerstmarkt zullen opnieuw uitgebaat worden door Poperingse verenigingen of goede doelen. Daarnaast staan er ook weer een overdekte ijspiste en een attractie”, zegt centrummanager Florentien Lahoutte. “Elk jaar zoeken we een unieke attractie en deze kwam eerder toevallig op ons pad. We kozen voor een attractie voor een nostalgische rupsbaan uit 1921, die voor het eerst naar de Westhoek komt.”

Nieuwigheden

Ook de Winterkiosk zal opnieuw zijn opwachting maken. Tal van (lokale) artiesten zullen het beste van zichzelf geven in deze winters ingeklede kiosk. Op de definitieve kalender voor de eindejaarsperiode is het nog even wachten. “We zijn druk bezig die vast te leggen. Een aantal vaste waarden komen zeker terug in het programma, zoals de eindejaarsactie, de Chrismasrun op 22 december, de kindernamiddag op 28 december en de nieuwjaarsreceptie op 5 januari”, weet Florentien. “Toch zijn er ook al een aantal nieuwigheden. Zo zal er een nieuwe Pop.pas-actie gelanceerd worden. Er zullen vierduizend balletjes verspreid worden onder de Pop.pas-deelnemers. Klanten kunnen bij aankoop bij een deelnemer en een scan met hun Pop.pas een balletje trekken waarmee ze kans maken op een gratis ritje op de rups, een gratis chocomelk bij de chalet van vzw Centrummanagement of zelfs kunnen schaatsen aan kortingstarief. Ook zal elke vrijdagavond een andere lokale dj het weekend inzetten op de Winterkiosk. Winter in Poperinge wordt op 5 januari om 14 uur afgesloten met een optreden van ’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor, dat in 2020 ophoudt te bestaan, maar eerst dus nog even bij ons halt houdt.”